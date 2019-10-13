原标题：玉渊谭天｜重回正轨 中美经贸磋商取得实质性进展

新一轮中美经贸高级别磋商10月11日在华盛顿结束。

一天半的时间里，双方在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

磋商结束后，美国总统特朗普会见了刘鹤副总理。根据第一时间公布的信息：这一轮经贸磋商取得了阶段成果，双方团队同意继续相向而行，推进后续磋商，为最终达成协议努力。

好消息也令市场呈现乐观情绪。纽约股市三大股指当日收盘大幅走高，道指涨1.21%，标普500指数涨1.09%，纳斯达克指数涨1.34%。欧洲市场也对此给出了相当积极的反应，三大股指当天同样全线上涨，大多数板块和所有主要交易所的股价都处于积极区域。英国伦敦FT100指数收涨0.84%，法国巴黎CAC40指数收涨1.73%；德国法兰克福DAX指数涨幅为2.86%。

各界呼吁：停止贸易战！

当中美双方在美国贸易代表办公室进行紧张磋商的同时，谭主的记者朋友在会场外进行了一次随机采访，对于中美经贸摩擦普通民众是这样看的：

就在同一天的早晨，《纽约时报》刊登了一封联名信，澳大利亚前总理陆克文、新西兰前总理克拉克、法国前总理菲永等多国前政要共同呼吁：中美停止贸易战！

在信中，他们写道：

作为长期信奉自由贸易原则的国家，我们认为当前由美国率先发动，并持续扩大范围的关税战，并非是解决国际经济贸易中长期存在争端的有效机制和方法。从根本上来讲，关税乃自由贸易之敌。其累积影响，特别是在与当前全球范围内贸易保护主义势力重新抬头的结合，只会压制全球经济增长，影响就业，并恶化人们的生活水平。与此同时，关税也推动物价上涨，从而提高世界范围内工薪阶层家庭的生活成本。

不论是普通民众还是政府高官，不同国家、社会各界共同发出了强烈的呼吁：停止挥舞关税大棒、停止用贸易保护主义继续伤害世界经济。

这一轮中美经贸磋商的进展，很显然顺应了国际社会的呼声，事情开始朝着良好预期发展。这也再次证明，作为世界前两大经济体，中美之间，合作才是唯一正确的选择！

增进互信 扩大交集

在现场的记者朋友告诉谭主，第二天磋商开始前，出现了一个有趣的花絮。

当谈判代表们进入美国贸易代表办公室后，先后有几个人来试图关门，门都没有关上。在场很多人都笑称：大家都不愿意关闭中美谈判的大门，磋商才是解决问题的有效途径。

而事实证明，只要谈，总归能找到共同点、找到恰当的解决方案。中美双方此番秉承务实理性态度，在部分领域达成共识，意味着中美双方朝着解决问题的方向迈进了一步。

形势在缓和，但局面依然复杂。在谭主看来，接下来要做的，还是拿出诚意的态度和务实的行动，将本轮磋商的结果真正落到实处。对于低迷的世界经济来说，中美这两个世界最大经济体如果能够继续相向而行、采取积极的建设性行动，无疑是正向的推动。

需要强调的是，中美两国经贸磋商的初衷是停止贸易战，重回合作正轨。而贸易战要真正停止，前提是取消全部加征的关税，这也是两国元首在此前会晤时达成的重要共识。

接下来，希望双方在两国元首重要共识指导下，保持相向而行，继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，本着相互尊重、互惠互利的原则，进一步加强沟通，聚焦合作，管控分歧，给两国发展、给世界经济注入更多正能量。

（编辑 李冬）

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