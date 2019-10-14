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券商等外资股比限制将于明年取消

2019年10月14日08:42  来源：经济参考报
 

　　资本市场对外开放正在提速。日前，证监会明确了取消证券公司、基金管理公司外资股比限制时点。证监会表示，2019年7月20日，国务院金融稳定发展委员会办公室对外发布《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》，将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。经统筹研究，证监会进一步明确以下安排：自2020年4月1日起，在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制；自2020年12月1日起，在全国范围内取消证券公司外资股比限制。证监会将继续坚定落实我国对外开放的总体部署，积极推进资本市场对外开放进程，扎扎实实做好每一项对外开放的具体工作，继续依法、合规、高效地做好合资证券公司、基金管理公司设立或变更实际控制人审核工作。

　　证监会还表示，自2020年1月1日起，取消期货公司外资股比限制，有关主体可根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《外商投资期货公司管理办法》等相关规定向证监会提交行政许可申请，符合条件的境外投资者持有期货公司股权比例可至100%，证监会将依法依规予以审批。

　　公开资料显示，2017年11月，财政部宣布中国决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%。2018年，证监会正式发布《外商投资证券公司管理办法》和《外商投资期货公司管理办法》等相关管理规定，宣布将合资证券、基金管理和期货公司的外资投资比例限制放宽至51%，三年后不再设限。从实际运作情况来看，证监会已先后核准多家外资控股的证券公司和基金管理公司，其中包括：瑞银证券、摩根大通证券（中国）有限公司、野村东方国际证券；在公募基金方面，摩根大通日前已持有上投摩根基金51%的股权，成为中国内地首家外资绝对控股的公募基金。

　　与此同时，目前仍有多家外资金融机构正在计划扩大在华投资。就在证监会公布上述开放举措后，法国兴业银行相关负责人12日公开表示，计划在中国成立独资券商，具体执行预计要等到明年12月政策正式放开以后。

　　业内人士普遍认为，取消证券公司、基金管理公司和期货公司的外资股比限制，将给中国市场带来“鲶鱼效应”。华泰证券研报认为，合资券商持续扩容加剧鲶鱼效应，行业层面有望引入先进的业务、技术及管理，推动证券公司向国际化投行靠拢；微观层面可能造成个体竞争加剧，需要头部券商引领高阶竞争；同时，在金融市场开放和政策支持引导下，内地券商走出去步伐加快。（记者吴黎华）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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