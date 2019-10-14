券商等外资股比限制将于明年取消

资本市场对外开放正在提速。日前，证监会明确了取消证券公司、基金管理公司外资股比限制时点。证监会表示，2019年7月20日，国务院金融稳定发展委员会办公室对外发布《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》，将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。经统筹研究，证监会进一步明确以下安排：自2020年4月1日起，在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制；自2020年12月1日起，在全国范围内取消证券公司外资股比限制。证监会将继续坚定落实我国对外开放的总体部署，积极推进资本市场对外开放进程，扎扎实实做好每一项对外开放的具体工作，继续依法、合规、高效地做好合资证券公司、基金管理公司设立或变更实际控制人审核工作。
证监会还表示，自2020年1月1日起，取消期货公司外资股比限制，有关主体可根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《外商投资期货公司管理办法》等相关规定向证监会提交行政许可申请，符合条件的境外投资者持有期货公司股权比例可至100%，证监会将依法依规予以审批。
公开资料显示，2017年11月，财政部宣布中国决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%。2018年，证监会正式发布《外商投资证券公司管理办法》和《外商投资期货公司管理办法》等相关管理规定，宣布将合资证券、基金管理和期货公司的外资投资比例限制放宽至51%，三年后不再设限。从实际运作情况来看，证监会已先后核准多家外资控股的证券公司和基金管理公司，其中包括：瑞银证券、摩根大通证券（中国）有限公司、野村东方国际证券；在公募基金方面，摩根大通日前已持有上投摩根基金51%的股权，成为中国内地首家外资绝对控股的公募基金。
与此同时，目前仍有多家外资金融机构正在计划扩大在华投资。就在证监会公布上述开放举措后，法国兴业银行相关负责人12日公开表示，计划在中国成立独资券商，具体执行预计要等到明年12月政策正式放开以后。
业内人士普遍认为，取消证券公司、基金管理公司和期货公司的外资股比限制，将给中国市场带来“鲶鱼效应”。华泰证券研报认为，合资券商持续扩容加剧鲶鱼效应，行业层面有望引入先进的业务、技术及管理，推动证券公司向国际化投行靠拢；微观层面可能造成个体竞争加剧，需要头部券商引领高阶竞争；同时，在金融市场开放和政策支持引导下，内地券商走出去步伐加快。（记者吴黎华）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】