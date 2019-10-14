10月12日，民航局发展计划司副巡视员张清在民航局10月新闻发布会上表示，9月航空运输市场增速小幅回升。客运和货运市场增速均有所提升。

数据显示，1至9月，全行业共完成运输总周转量965.7亿吨公里，同比增长7.7%；完成货邮运输量544.8万吨，同比增长0.5%。9月完成运输总周转量109.5亿吨公里，同比增长8.0%，增速较上月提高0.3个百分点。其中，国内、国际航线同比分别增长8.6%、6.8%。

货运市场增速保持正增长，国际航线由负转正。张清介绍，9月民航全行业共完成货邮运输量69.0万吨，同比增长4.1%，已连续三个月保持正增长。其中，国内、国际航线同比分别增长5.4%、1.2%。

张清称，截至9月，全国颁证运输机场有238个，9月新增北京大兴国际机场、四川甘孜格萨尔机场，北京南苑机场注销。9月全国机场共完成旅客吞吐量1.1亿人次、货邮吞吐量153.3万吨、起降架次98.3万架次，同比分别增长7.9%、1.6%、4.1%。北京大兴国际机场9月25日正式投运至10月10日共完成航班起降1237架次，旅客吞吐量18.7万人次。

民航局机场司司长刘春晨对大兴国际机场投运以来整体运行情况介绍说，自9月25日正式投运以来，大兴国际机场总体运行保持良好态势，未发生不安全事件，航班始发正常率、旅行正常率均保持较高水平。

刘春晨表示，按照机场投运计划安排，10月10日起，中联航航班量已恢复至日均134班；10月27日起，民航执行冬春季航班计划，其他航空公司将陆续正式进驻，在大兴国际机场运营的航空公司将达15家，其中国内公司7家，境外公司8家，日均航班量将达280班左右。

此外，民航局空管局副局长文学正表示，自10月10日2时确定为大兴国际机场航行情报生效运行日期，由此涉及的新建机场跑道、重大飞行程序调整、重大空域调整和航路航线走向调整共同生效启用。全国范围内共调整航路航线超过200条、调整班机航线走向4000多条，形成了全新的空域运行环境。我国民航迎来史上最大范围的空域调整，截至新闻发布会时间，运行61小时，运行情况正常。

据文学正介绍，此次大兴国际机场空域调整方案整体遵循单向循环设计思路，对部分航班量500架次以上的主干航路进行了平行单向化改造，形成主要国际、国内干线航路“来去分开，隔离运行。”同时，京广空中大通道北段改造项目是大兴机场外围空域调整的重要组成，目前，京广大通道北段运行正常，2020年计划完成南段改造项目。

文学正表示，作为大兴机场最重要的空管配套工程之一，10月10日2时正式生效运行的北京终端管制区管辖空域面积扩大到3.45万平方公里，是现行北京终端管制区的两倍。预计到2021年，北京终端区内将日均起降航班达2900架次，成为全国最繁忙的终端管制区。（记者王璐 实习生俞卜丹）

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