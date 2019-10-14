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首个科创板指数延后露面符合预期

2019年10月14日08:54  来源：证券日报
 

　　本报记者 朱宝琛

　　随着科创板上市企业数量不断增加，上证科创板50成份指数何时能够正式发布成为业界关注的一个焦点。此前业界普遍预测本月中下旬能与投资者见面，不过，这一指数的推出时间要延后了。

　　10月11日，上交所和中证指数有限公司发布公告称，为进一步优化指数编制发布工作，经研究，延后发布上证科创板50成份指数，发布时间另行公告。

　　对此，接受记者采访的业内人士普遍认为，科创板指数延后推出符合市场预期，适合当前市场环境，没必要过度担心。

　　那么，首个科创板指数缘何延后发布？公告给出的答案是：从板块规模来看，已挂牌家数较少、体量较小。

　　而这也是众多专业机构给出的建议。大家认为，科创板指数作为上证核心成份指数，需着重于指数的代表性和可投资性。

　　今年7月19日，上交所与中证指数有限公司称，将在科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。

　　根据原计划，上证科创板50成份指数将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布。编制大致方法是，当科创板上市股票与存托凭证数量不足50只时，全部入选，待数量超过50只后，固定样本数量为50只；同时将以自由流通市值加权，并设置个股权重上限，避免个股权重过大。

　　目前，国际上具有影响力、认知度较高的指数主要为成份指数，成份指数的推出既能够及时反映板块整体走势情况，又有助于集中反映核心上市公司股价表现，在客观、准确评价市场的同时，为指数型投资产品提供跟踪标的。

　　对于首个科创板指数延后推出，联储证券温州营业部总经理胡晓辉在接受《证券日报》记者采访时表示，从市场角度看，我们确实需要反映科创板企业整体走势、估值的指数。从国际来看，指数化投资盛行，国内公募基金指数化产品规模越来越大。随着退市制度常态化，上市公司监管的规范与严厉，散户投资者以个体投资的市场特征将逐步被指数投资、量化投资所取代，这也是需要上证科创板50成份指数的前置因素。

　　“从科创板目前交易状态看，整体成交额已经逐步降低，上市公司数量还没有达到50家。由于规模过小，如果很快推出上证科创板50成份指数，将会出现单一个体波动对指数带来波动的加大、不能真实有效地体现整体情况。”胡晓辉说。

　　他进一步表示，由于流动性及规模过小，如果出现‘科创50指数’基金，这将继续降低流通盘，进而加剧波动性加大的潜在风险。因此，从长期来看，上证科创板50成份指数推出是必然，但从市场角度来看，等到科创板企业成长起来后再推出，时机更合适。

　　“就像创业板推出近十年来，虽然已经有770多只股票，并且已经有千亿元市值的企业，但依然没有推出‘创业板50指数’，也是这个原因。”胡晓辉对记者表示。

　　“上证科创板50成份指数延迟推出符合预期，不见得是坏事。”益学投资金融研究院院长张翠霞对《证券日报》记者表示，因为现有的科创板上市公司只有33家，还没有达到指数推出的必要条件。

　　“从大的战略推动角度来看，科创板的大发展正在路上，所以对于上证科创板50成份指数延迟推出没必要过度担忧。”张翠霞说，从现有指数的推进情况来看，我们可以清晰地看到，必然是一些核心的、有代表性的、优质公司上市发行之后，对应的50指数才会真正意义上推出。而且在指数推出之后，要经过一个筛选和后期的出池和入池的剔除、更新以及改进、跟踪的过程。

　　“对于上证科创板50成份指数的推进中长期是值得期待的。”张翠霞说，同时，现在上交所对于科创板IPO审核、发行进程加快，也是在力推上证科创板50成份指数尽快推进的一个积极举措。

　　在资深投行人士王骥跃看来，科创板注册进度低于预期。作为试点新机制的新市场，市场运行与政策预期存在差异可以理解。随着6月30日之前受理的公司逐步进入注册阶段，市场对科创板新股发行的预期也会有所调整，届时再推出科创板指数可以更准确反映整个科创板的市场运行态势。

　　与此同时，有业内人士称，现在科创板公司的供求仍不平衡，价格博弈还没有充分形成，个股价格波动与主板公司相比仍较大。而作为体现一个板块运行整体情况的成份指数，需要有比较高的投资价值，波动性不宜过高。因此，待市场更具规模的时候再推出，将更能客观反映板块的整体情况。

　　截至目前，科创板受理企业达到162家，其中42家完成注册程序，共33家公司完成挂牌上市。33只已上市新股首日收盘涨幅、上市以来最高涨幅均值分别为156%、268%。（记者朱宝琛）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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