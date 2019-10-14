原标题：今日视点：金融监管两天三度“立规矩” 背后逻辑鲜明

对银行和保险机构“一视同仁”，两天内连发三条新规则——面对金融市场潜在或暴露出来的风险点，监管部门的选择显然是 “正面刚”，且“防风等级”持续提升。

10月11日和12日，银保监会连续出手“防风险”：首先，为提升内控机制有效性，明确内外部回避惩戒措施，起草了《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见（征求意见稿）》；其次，为加快推进机构改革后银行业和保险业行政处罚程序的统一规范，完善行政处罚工作机制，严肃整治市场乱象，防范化解金融风险，起草了《中国银保监会行政处罚办法（征求意见稿）》；第三，对两家股份制银行在此前重大案件中暴露出来的突出问题，依法对时任董事长及高级管理人员进行处罚问责。

笔者认为，监管部门两日内连续出手“立规矩”背后逻辑鲜明：从完善内控规则到警示处罚规则，再到案例警示，这也显示出了金融业对于防风险重视程度的持续提升。

具体来看，近年来，金融业“防风险”主要从三个维度着手：

其一，及时且持续弥补监管制度短板，为防风险扎牢制度篱笆。

今年2月底，银保监会曾表示，“两年来，针对银行业、保险业面临的各类风险和突出问题，研究提出118项监管制度补短板项目；此外，还针对新情况新问题，及时启动制定或修订55项针对特定机构和具体业务的规章制度”；将补短板重点放在空白盲点以及风险和问题较多的领域，及时拆除风险引爆点，加快建立防控长效机制。

笔者注意到，今年3月份以来，政策补短板工作仍在加速推进：监管部门披露的针对具体业务、机构治理、乱象整治的新规（含征求意见稿）、通知等近20条。

其二，坚持对同业交易、理财资管和表外业务等重点领域“强监管”，实施重点整治。

数据显示，经过近两年的“强监管”，银行和保险业高风险资产规模共缩减约12万亿元。与此同时，监管坚持“堵旁门、开正门”，对一部分有较好风险约束基础的金融中介业务，推动其实现审慎合规经营。同时，加大不良资产处置盘活信贷存量，为新增信贷投放及时腾出空间，引导信贷资金有序退出“僵尸企业”，防止过度融资和多头融资；落实差别化住房信贷政策，严禁“首付贷”和消费贷资金流入房地产市场等违规行为；配合地方政府防范化解地方政府隐性债务风险，指导机构严控增量、妥处存量。

其三，通过及时、有效惩戒违规金融机构和个人的违规行为，警示心存侥幸者、展示监管溯及力。

2017年至2019年一季度，银保监会系统共作出行政处罚决定11735份，罚没总计59.41亿元，罚没金额超过了之前10年的总和。而且，监管罚单绝不仅仅是送达金融机构后签收即可，银保监会系统2017年至2019年一季度期间作出的行政处罚执行中，已执行完成11703份，执行率为99.73%。

事实上，罚单的监管威慑力绝对不限于违规金融机构本身，而是警示所有同类的违规意图。银行和保险机构的业务同质化程度较高，违规的“行为画像”比较相似，监管处罚可以通过监管范例，警示对违规心存侥幸者和有意效仿者。同时，近日监管部门对于银行时任高管的处罚，也向市场宣告压实高管责任、且追责时效长、溯及力强。

正如银保监会主席郭树清在今年全国两会期间的表态——防范风险是金融业永恒的主题，必须高度重视，把工作做好，一刻也不能疏忽。

行稳方能致远！笔者相信，随着监管部门更好的扎紧制度篱笆，践行精确监管、高效监管，严厉打击行业乱象，金融业“防风等级”必然能持续提升，为进一步深化改革铸就坚实基础。（张歆）

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