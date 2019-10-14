快递酝酿涨价迎“双11”

离“双11”还有一个月，快递企业已经开始酝酿涨价。近日，中通快递发布《关于旺季高峰应对预案的告客户书》，称为应对旺季场地、运输、用工等费用的上涨，中通快递将从2019年11月11日起调整快递费用。虽然其他快递公司还未宣布调价，但近年来，“四通一达”在“双11”涨价已成惯例。虽然涨价是应对旺季压力的无奈之举，但业内呼吁，快递价格上涨也应与服务质量形成对等。

中通打响涨价“头炮”

根据中通总部发布的告客户书，此次调价的具体幅度，由当地服务网点根据总部指导建议并结合各自实际情况实施。记者咨询中通快递位于北京朝阳区的服务网点，工作人员表示，目前基层网点还没有开始调整价格，但是每年“双11”涨价已成惯例。由于网点属于加盟制，基层快递网点可以在总部要求范围内自主定价，各个网点价格可能出现不相同的情况，一些经营情况较好的网点可以自己承担多出来的成本，但一些网点会将成本转嫁到快递价格上。

为什么选择在“双11”前夕调价？中通快递回应称，今年“双11”快件量仍将延续大幅增长态势，全行业将面临空前压力和严峻挑战。旺季期间，快递公司会投入更多的人力物力，从而保障高峰期间的平稳运营以及维护服务品质和客户满意度。此外，场地、运输、用工等费用也会相应上涨，因此，中通快递经过综合考量后主动调整快递费用。

对于本次费用调整对消费者的影响，中通快递表示，费用调整的出发点是为了保持高峰期间快递物流服务品质和快递客户与消费者的满意度，对消费者和商家客户的影响是正面的。

实际上，这已经不是中通快递首次在“双11”来临前调整快递价格。去年，中通快递调整全国到上海地区的快递费用。随后，韵达、圆通、申通也发布调整派费通知。但今年，截至记者发稿时，韵达、圆通、申通等其他快递企业还未宣布调价。

快递量短期激增抬高成本

“双11”向来是电商大战，也是对快递行业的大考。2018年“双11”当天，主要电商企业全天共产生快递物流订单13.52亿件，同比增长25.1%，当天邮政、快递企业共处理4.16亿件，同比增长25.7%，再创历史新高。2018年全年我国快递业务量达到507.1亿件，日均快件处理量1.4亿件。相比之下，“双11”当天的包裹处理量已经达到全年日均处理量的近3倍。

不断刷新纪录的“双11”即将迎来第11个年头，据业内预测，今年“双11”，预计最高日处理量将超过5亿件，达到历史新高。这意味着快递企业要提前储备更多的人力和物力，来应对旺季短期业务规模的激增。

网经社电子商务研究中心主任曹磊分析，由于一年中各大购物节期间都会产生大量快递订单，所以早在年初各大商户与快递网点签订合作协议时都会要求对方保证全年统一价，不得临时加价。“也就是说，各大快递网点无法调高大客户在‘双11’等购物节期间的单票价格，依靠快递数量激增实现高额利润的可能性不大。”

涨价同时应提升质量

由于快递处理压力短期激增，去年“双11”，不少快递网点调高了普通消费者寄件的价格，在部分中通网点，北京发往天津的快递首重价格从10元上调至13元，从北京寄往上海的价格从12元涨到了15元。

面对“双11”庞大的快递量，快递企业在费用上涨的同时能否提升自身的服务质量，也是消费者关注的问题。从以往投诉情况看，破碎、丢失、时效慢是快递企业在物流高峰期最常遇到的问题，不少消费者呼吁，在快递价格提升的同时，快递公司也应保证更稳定的服务质量。

在电子商务研究中心特约研究员、中国交通运输协会新技术促进会专家委员解筱文看来，“双11”商业狂欢已过去10年，这期间中国电商得到空前爆发式发展，早已呈现出引领全球商业发展的良好态势。“时至今日，无需‘双11’营销推动，中国电商依然在加速发展。所以，我们有理由为‘双11’降降温，尽量避免人为制造一个电商物流的‘春运’，给社会带来不必要的非理性冲击，让大众消费回归到常态中。”解筱文说。

“双11”涨价后未来是否还会降价？对此，中通快递方面表示，旺季之后的快递费用，需要根据市场变化的具体情况来制定。（记者马婧）

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