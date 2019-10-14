环球时报社评：为了中美和世界，一步步结束贸易战

中美新一轮经贸高级别磋商取得实质进展，缓解了双方的贸易战紧张，再次燃起了两国公众及国际社会对中美最终达成协议的希望。

据环球时报了解，特朗普总统星期五会见刘鹤副总理时说，对美墨加达成贸易协定，市场没什么反应，但是美中谈判一有积极进展，股市立刻上涨，市场反响强烈，这一次又是这样。

的确，中美经贸关系牵动全球，缓解两国贸易冲突，有利于中国，有利于美国，也有利于世界的繁荣与和平。此次双方就这些利益关系谈到了一起，非常难得。

中美贸易战打了快20个月了，这是去年初时全世界几乎没有人能够想象得到的。按照常理和规律，即使作为推动谈判的最激进的手段，这场贸易战的意义也已经耗尽了，再接着打下去无论从经济还是政治上都难以解释。

中美仍有很多分歧，准确说，两国间的分歧根本解决不完。但关键问题是，这些分歧是否应当成为两国对抗的理由，这取决于基本政治态度。此次谈判期间，中美形成了分阶段解决分歧，让成果逐渐递进累加，最终促成全面协议的现实主义做法。华盛顿磋商取得了成果，接下来双方还会进一步接触，争取形成新的成果，逐渐为两国签协议铺就台阶。

要结束贸易战，除了技术性谈判，最重要的是两国要有这样做的政治决心。中美元首两次达成重要共识，就是这种政治决心的集中体现。可惜的是，一些干扰性事态一度妨碍了两国元首重要共识的落实，我们希望，刚刚结束的中美经贸高级别磋商让对两国元首共识的加速落实回到正轨。

在过去的一年半里，一些美国精英遏制中国发展的浪漫主义想法被证明不切实际。中国从科技进步到进一步推进基础设施建设，再到民生重要体系的构建与完善都在继续日新月异，中国仍是国家综合能力建设最强劲的大国，遏制中国的各种冲动实际上不断碰钉子。

中国这样实打实发展且潜力巨大的国家是不大可能出现全局性衰退的，但美国这种金融担当主角的超级经济体，实力再强也有着特殊的脆弱，一旦有衰退出现就可能形成很长、很广的危机扩散。所以美国并不真有长期折腾的本钱，最近浮现出一些令人不安的经济指标，它需要华盛顿睁大眼睛，跟踪那些数据的变化。

中美结束贸易战对双方，当然包括对美国的现实好处远远大于哪怕是基于幻想美国可能从延续贸易战中得到的潜在好处。而为了从海绵中多拧出一滴水，将贸易战继续拖下去，其风险和这样做的收益也越来越不成比例。如果说执政都是理性的，那么未来一段时间是对前一个时期冲突与谈判进行整理的重要窗口期，不让这个窗口期错过是对政治智慧的考验。

客观说，美国把贸易战接着打下去，依然还有些资源，但由于其目标已被证明幼稚荒唐，对那些资源的进一步消耗已是无谓的浪费。所以说，贸易战打到不胜寒的高处，也让它朝着缓和甚至解决的方向发生转折成为可能。在这种时候，因为不知道该怎么办而把贸易战接着打下去的惯性与对现实的勇敢面对愈发激烈地博弈，后者的能量逐渐加码有希望成为一个趋势。

形势依然有很高的不确定性，但历史的指针会在时代的磁场中逐渐受到修正。真正落实两国元首共识，承担起对两国和世界的责任，分阶段坚实地朝着最终结束贸易战的方向走，中美就不会迷航，世界将从中受益。

(责编：栗翘楚、杨曦)