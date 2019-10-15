第六届世界互联网大会将有哪些亮点

水乡倒映着流云，如一篇美到每一个音节的江南谣，如一首美到每一个韵脚的江南诗。

10月20日至22日，备受瞩目的第六届世界互联网大会将在浙江乌镇举行。本届大会主题为“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。还有一周，全球互联网将进入“乌镇时间”，大会筹备工作怎么样了？中青网、中青在线记者带你一探究竟。

据浙江省委宣传部副部长、省委网信办主任、世界互联网大会浙江承办工作领导小组秘书处秘书长朱重烈介绍，本届大会主办方以历届大会为标杆，完善、优化各类工作方案，形成“1+8+X”的全覆盖、全流程的整体工作方案体系。不少智慧化体验项目将亮相大会，包括远程驾驶无人车、毫米波人体安检仪等60余个项目。乌镇还率先实现了5G商用全覆盖。

在大会场馆方面，今年的互联网之光博览会将启用新展馆——互联网之光博览中心，新展馆以黑白两色为主基调，与乌镇传统水乡建筑风格相呼应，新展馆还将采用人脸识别等多种智能技术，打造“创新、开放”的互联网时代乌镇新名片。

本届大会创新设置“直通乌镇”全球互联网大赛，与大会正式内容板块形成了“1+3”的新架构。大会除了开幕式、主论坛等议程外，还将设置4大板块、20场分论坛。

互联网之光博览会将于10月18日开幕，且展期延长5天，很多高精尖的互联网新产品、新应用将在博览会上亮相，并逐步进入寻常百姓家。“乌镇咖荟”特色活动则选择在农家茶社或摇橹轻舟上进行，在轻松的环境中为互联网企业打造交流互动的平台。

美好生活，何止诗书礼乐的高端相望，更存于市井街头的百姓笑颜。点点滴滴，都是对互联网改变生活的最好注脚。

一辆公交车正在平稳行驶，车上坐满了人，驾驶座上却并没有人操控。这个以前在科幻大片中出现的场景，如今在乌镇变为现实，这就是全球首发的智能驾驶“5G自动微公交”。

这辆车既能“眼观六路”，识别200米内的行人、机动车辆等障碍物，又能通过车路云协同智能系统“耳听八方”，掌控公里级范围的道路信息，从而综合作出避障、变道、减速、刹车等合理而安全的快速反应，保障乘客的安全。从一系列操作中看得出来，这是一位有丰富经验的“老司机”了。

据了解，这些“5G自动微公交”以后将主要用于解决城市居民从地铁到居住小区最后一段路的问题。这些车将于10月20日大会开幕当天在乌镇进行全球首发。

“大会期间，我们将开通一条4公里的‘5G自动微公交’线路，10辆自动微公交将承担部分参会嘉宾的接驳任务。”博信智联总裁商文柱兴奋地说，“未来，公司将以乌镇为试点，开发更多的公交线路。按照与乌镇政府签订的合作协议，未来我们将用3～5年的时间，在乌镇110平方公里内，推广我们的智能网联交通系统。这些车在互联网大会结束后，将在乌镇的三级、四级公交系统中得到广泛应用。”

从无人驾驶公交车、农村淘宝，到远程医疗、电子政务“最多跑一次”……以大数据、云计算、人工智能为代表的数字技术正在改善人们的生活，百姓在共享互联网发展成果上有了更多获得感。

千载似水年华的水乡，正以开放包容之态，不畏将来，拥抱将来，以一座智慧之城的名义，弄潮5G时代，速递美好生活的心动信号。乌镇已经准备好，让我们相约第六届世界互联网大会。（记者唐希 杨月 王长宇）

(责编：栗翘楚、孙阳)