外交部：中美在达成经贸协议问题上是一致的

外交部发言人耿爽15日表示，中美双方在达成经贸协议问题上是一致的，没有差别。

当日例行记者会上，有记者问：第十三轮中美经贸高级别磋商近日在华盛顿举行。美方表示双方达成了实质性的第一阶段协议。中方表示双方在一些领域取得实质性进展，同意朝着最终达成协议的方向努力。请问中美双方在达成经贸协议问题上态度是否一致？

耿爽说：“昨天我已就新一轮中美经贸高级别磋商作出过回应。美方说的是实际情况，和我们了解的情况是一致的。双方在达成经贸协议问题上也是一致的，没有差别。”

耿爽说，这份经贸协议将具有非常重要的意义，对中国、美国和世界都有利，对经贸与和平也都有利。(记者温馨)

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