人民网>>财经

湖北：构建稳定脱贫长效机制

2019年10月15日18:29  来源：新华网
 
原标题：湖北构建稳定脱贫长效机制

　　新华社武汉10月15日电（记者李伟）近日，湖北出台《关于构建稳定脱贫长效机制的意见》，结合湖北脱贫攻坚形势，聚焦深度贫困地区、特殊贫困群体，构建稳定脱贫长效机制，全面提升脱贫质量，着力巩固脱贫成果。

　　记者15日从湖北省扶贫办获悉，按照意见要求，湖北明确聚焦深度贫困地区、特殊贫困群体，坚持“两不愁三保障”脱贫标准，一手抓剩余贫困人口的脱贫，一手抓已脱贫人口的巩固提升，坚决完成剩余的98.3万贫困人口脱贫、800个贫困村出列、17个贫困县摘帽的任务。

　　据湖北省扶贫办副主任蔡党明介绍，湖北已经摘帽20个县，剩余的17个贫困县今年将实现摘帽，稳定脱贫、防止返贫是高质量打赢脱贫攻坚战的重要保障。湖北将坚持用改革的思维和路径破解难题，为长效稳定脱贫提供强劲动力。坚持关口前移，建立防范返贫的综合保障机制，整合部门资源联防联控，切实解决救助政策碎片化问题，织牢防贫保障安全网。

　　湖北提出把防止返贫放在重要位置，加强返贫动态监测，对返贫人口和新发现贫困人口及时落实帮扶措施；坚持常态化暗访、常态化约谈，确保政策举措精准落实到户到人。以县为主体，撬动金融资本、社会资金投入，构建全方位、差异化、精准化的保障体系，防止因灾因病因残返贫、因市场风险返贫以及不可抗力因素返贫。坚持“农户自愿、政府补贴、社会资助、市场调节”的思路，对贫困人口、已脱贫人口、收入水平略高于建档立卡贫困户的群体，为其量身定制保险。

　　此外，湖北还提出拓展扶贫数据系统服务功能，建立返贫预警机制，对脱贫人口、收入水平略高于建档立卡贫困户的群体实施跟踪和动态监测，第一时间发现返贫现象和新的致贫因素，及时将新致贫对象纳入扶贫开发信息系统，及时予以帮扶。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved