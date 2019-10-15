湖北：构建稳定脱贫长效机制

原标题：湖北构建稳定脱贫长效机制

新华社武汉10月15日电（记者李伟）近日，湖北出台《关于构建稳定脱贫长效机制的意见》，结合湖北脱贫攻坚形势，聚焦深度贫困地区、特殊贫困群体，构建稳定脱贫长效机制，全面提升脱贫质量，着力巩固脱贫成果。

记者15日从湖北省扶贫办获悉，按照意见要求，湖北明确聚焦深度贫困地区、特殊贫困群体，坚持“两不愁三保障”脱贫标准，一手抓剩余贫困人口的脱贫，一手抓已脱贫人口的巩固提升，坚决完成剩余的98.3万贫困人口脱贫、800个贫困村出列、17个贫困县摘帽的任务。

据湖北省扶贫办副主任蔡党明介绍，湖北已经摘帽20个县，剩余的17个贫困县今年将实现摘帽，稳定脱贫、防止返贫是高质量打赢脱贫攻坚战的重要保障。湖北将坚持用改革的思维和路径破解难题，为长效稳定脱贫提供强劲动力。坚持关口前移，建立防范返贫的综合保障机制，整合部门资源联防联控，切实解决救助政策碎片化问题，织牢防贫保障安全网。

湖北提出把防止返贫放在重要位置，加强返贫动态监测，对返贫人口和新发现贫困人口及时落实帮扶措施；坚持常态化暗访、常态化约谈，确保政策举措精准落实到户到人。以县为主体，撬动金融资本、社会资金投入，构建全方位、差异化、精准化的保障体系，防止因灾因病因残返贫、因市场风险返贫以及不可抗力因素返贫。坚持“农户自愿、政府补贴、社会资助、市场调节”的思路，对贫困人口、已脱贫人口、收入水平略高于建档立卡贫困户的群体，为其量身定制保险。

此外，湖北还提出拓展扶贫数据系统服务功能，建立返贫预警机制，对脱贫人口、收入水平略高于建档立卡贫困户的群体实施跟踪和动态监测，第一时间发现返贫现象和新的致贫因素，及时将新致贫对象纳入扶贫开发信息系统，及时予以帮扶。

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