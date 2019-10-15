原标题：中国石化超深井钻井技术攻克深层地下

新华社乌鲁木齐10月15日电（记者顾煜、杜刚）记者15日从中国石化西北油田分公司获悉，该公司重点探井顺北11井顺利钻穿二叠系完钻，创造了444.5毫米井眼钻井最深达5578米、365.1毫米套管下至地下5578米、套管重量达543吨3项国内纪录，标志着该公司超深井钻井技术持续领先，为顺利开发超深油气藏提供了强力技术支撑。

西北油田新开发的顺北油气田位于新疆阿克苏地区和巴音郭楞蒙古自治州交界处，油藏平均埋深达8000米，为亚洲陆上最深油气田之一，国内外没有相关成熟开发技术可以借鉴。

近年来，西北油田针对顺北油气田钻井“深、漏、塌、慢、长”的特点，历经8年潜心研究，攻关形成超深井复杂地层钻井工艺技术，成功为地下8000米深度的油气开采打开了通道，并且可以精确制导“百步穿杨”。

截至目前，超深井钻井技术已在顺北油气田48口井获得成功应用，推动顺北建成了每年100万吨油气当量产能阵地，并使多项钻井技术指标创新高，机械钻速提高88%，钻井周期缩短48%，累计节约投资4.03亿元，还曾创造120.65毫米井眼亚洲最深8520米和149.2毫米井眼亚洲最深8588米定向井钻井纪录，使中国石化超深井钻井技术跨入世界领先行列。

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