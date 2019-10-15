中国石化超深井钻井技术攻克深层地下

新华社乌鲁木齐10月15日电（记者顾煜、杜刚）记者15日从中国石化西北油田分公司获悉，该公司重点探井顺北11井顺利钻穿二叠系完钻，创造了444.5毫米井眼钻井最深达5578米、365.1毫米套管下至地下5578米、套管重量达543吨3项国内纪录，标志着该公司超深井钻井技术持续领先，为顺利开发超深油气藏提供了强力技术支撑。
西北油田新开发的顺北油气田位于新疆阿克苏地区和巴音郭楞蒙古自治州交界处，油藏平均埋深达8000米，为亚洲陆上最深油气田之一，国内外没有相关成熟开发技术可以借鉴。
近年来，西北油田针对顺北油气田钻井“深、漏、塌、慢、长”的特点，历经8年潜心研究，攻关形成超深井复杂地层钻井工艺技术，成功为地下8000米深度的油气开采打开了通道，并且可以精确制导“百步穿杨”。
截至目前，超深井钻井技术已在顺北油气田48口井获得成功应用，推动顺北建成了每年100万吨油气当量产能阵地，并使多项钻井技术指标创新高，机械钻速提高88%，钻井周期缩短48%，累计节约投资4.03亿元，还曾创造120.65毫米井眼亚洲最深8520米和149.2毫米井眼亚洲最深8588米定向井钻井纪录，使中国石化超深井钻井技术跨入世界领先行列。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】