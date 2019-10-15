原标题：“京津冀服装行业委员会成立大会”在河北开幕

2019年10月12日，“京津冀服装行业委员会”成立大会在河北永清云裳小镇正式拉开帷幕。千名会员齐聚、三地服装人共融，展现了前所未有的“京津冀协同发展、服装人携手前行”的盛况。

“京津冀服装行业委员会”是为响应和落实京津冀协同发展的国家战略、联合和带领京津冀区域服装人推动服装产业高质量发展应运而生的专业化行业组织，此次成立大会的召开，预示着京津冀区域服装行业将由此进入一个全新的发展阶段。

成立大会上，“京津冀服装行业委员会”会长卢坚胜发表重要讲话，他表示：党中央提出京津冀协同发展的战略，为服装行业吹响了京津冀三地融合开放、协同发展、共创未来的集结号；只要坚持开放、凝聚、协作的合作原则，坚守共融、共创、共享的发展思路，“京津冀服装行业委员会”一定能打造成为京津冀协同发展的行业标杆，引领京津冀区域服装行业向高质量发展，为区域经济的协同发展作出巨大贡献。

为此，他特别强调：“不忘初心，携手前行，推动中国服装产业走向世界，是服装人共同的责任与使命。”

“京津冀服装行业委员会成立大会”是京津冀三地服装行业具有里程碑意义的一场盛会，各级领导和行业专家以及千名会员聚集一堂，共商共谋京津冀服装行业发展大计，展示展望京津冀服装行业发展前景；成立大会上举行了极富创意和行业特征的启动仪式，进行了会徽和会旗发布、秘书长和常务副会长授牌、分支机构授旗等仪式，推出“京津冀服装行业委员会”形象宣传片，并上演了一场富有京津冀区域浓厚地方特色和服装行业新潮时尚气息的大型庆典活动，全方位、多层次地打造了一场在京津冀区域服装行业界拥有广泛而持久性影响力并具有里程碑意义的盛会，充分展现“开放、凝聚、协作”的宽阔姿态，全面显现“共融、共创、共享”的高远风貌，为京津冀协同化发展增光添彩。

（中国日报河北记者站）

(责编：冯粒、曹昆)