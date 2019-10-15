新疆和田：打造兔产业高地助力农牧民脱贫致富

新华社乌鲁木齐10月15日电（记者于涛）新疆和田地区墨玉县吐外特乡萨亚特村村民阿里亚·艾合买提尼亚孜过去是一名围着锅台转的家庭妇女。今年1月开始，在乡扶贫部门帮助下，她和同村乡亲们来到当地一家兔业龙头企业学习养兔。“我会了如何保持兔舍温度、分析兔子病情以及兔繁殖方面等专业技术，现在在这里上班，一个月工资3000元。”
很多农民和阿里亚·艾合买提尼亚孜一样，借助兔产业的兴起，从一名农民变成一名产业工人，实现了稳定就业。
和田地区位于塔克拉玛干沙漠南缘，气候干旱，农业基础薄弱，属深度贫困地区。一年多来，和田地区兔产业从无到有、从小到大，呈现爆发式增长，助力当地群众脱贫致富。
“少雨干旱可以减少致病细菌繁殖，能有效预防、减少兔子病害，恰好适合大规模养兔。”和田地区兔业协会会长杜军说，当地农民有养兔传统，农村富余劳动力稍加培训就能实现上岗就业。
2018年以来，和田地区吸引15家大型兔养殖企业在各县市落地，养兔品种包括家兔、獭兔、长毛兔等。和田地委副书记、行署专员艾则孜·木沙表示，当地结合自身优势，把兔产业作为打赢脱贫攻坚战、实现农牧民持续稳定增收主导产业之一。当前，全地区养兔规模已达1500万只，农牧民依靠兔产业户均增收1.2万-1.6万元。
和田地区洛浦县通过引入大型长毛兔养殖企业，建起了长毛兔科技服务精准扶贫产业园。园内养殖场负责人王玉磊说，长毛兔适合庭院饲养或集中饲养，当地已初步建成10万只长毛兔养殖规模，不但保证了入股贫困户每年分红，还提供了40个就业岗位。
洛浦县洛浦镇恰帕勒兰干村贫困人员阿尔孜古丽·哈木提进入产业园后，在学习养兔技术同时，也提高了家庭收入。她说：“我主要负责兔子喂养、剪兔毛等工作，有了稳定收入后，全家生活水平有了明显改善。”
和田地区和田县种兔养殖基地今年4月建成，目前种兔存栏量已超过4万只，预计今年底将达20万只，带动周边2000多户农牧民年底实现稳定脱贫。
和田地区政府部门规划，未来将进一步扩大饲草料种植基地，引进兔毛深加工企业，建设全产业链，提高兔产品收益，增加就业岗位，引导兔产业更好地助力和田地区农牧民脱贫致富。
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