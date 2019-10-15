原标题：第五届全球社会企业家生态论坛将于11月在京举办

10月10日，第五届全球社会企业家生态论坛新闻发布会在北京举行。据介绍，第五届全球社会企业家生态论坛将于11月2日-3日在京举办，论坛以“承载时代使命，引领生态增长”为主题，届时将举行首届“杰出社会企业家”颁奖盛典。

“我对社会企业家这个事情非常热衷，因为这个事情是一个时代的事业，是一个伟大的时代潮流。新时代所有企业，企业家都必须向善而生，向善而行，从而构建新时期的商业文明。”华泰保险集团董事长兼CEO王梓木在致辞中说。

IBM大中华区前总裁钱大群在致辞中谈到：“作为一个企业家成功的标准，更应是如何有更好的伦理道德思维，使得在这样一个全球变化的时刻，怎样给人类带来真正的福祉，从而避免科技没有想到的一些后遗症，事先防范这些事情，这才是一个企业家更需要思考的事情。”

全球社会企业家生态论坛创始人、世华集团董事长、北京华夏管理学院校长姜岚昕在新闻发布会上致辞：“我相信今天所有相聚的人不仅仅是参加一场新闻发布会，而是胸怀社会使命，有追求社会理想，要担当社会责任，实现社会价值的追求。”

“中国企业家永远都不会趴下，这是一种精神。我们困难再多，也不会倒下，只是困难多一点，走得艰难一点，但我始终相信中国、相信中国企业家。”商界传媒集团董事长刘旗辉说。

论坛由北京华夏管理学院、航美传媒集团、商界传媒集团、世华集团、云学科技联合举办。

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