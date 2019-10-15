原标题：解读中国粮食丰收“密码”——写在世界粮食日到来之际

(三季度经济·数据看潜力)解读中国粮食丰收“密码”——写在世界粮食日到来之际

新华社北京10月15日电 题：解读中国粮食丰收“密码”——写在世界粮食日到来之际

新华社记者于文静、胡璐

10月16日是世界粮食日，眼下又正是秋粮收获之时。据农业农村部15日数据，目前秋粮已收获近7成，增产趋势明显。

秋粮入库意味着全年粮食生产大局已定。今年粮食有望继续保持连年丰收的好形势，这为经济社会发展大局打下一个坚实基础。

又是一个丰收年

“今年又是一个丰收年，水稻亩产500公斤左右。”黑龙江省桦川县玉成现代农机专业合作社理事长李玉成说，水稻稳产高产优质，主要得益于黑土地保护。

截至10月14日，全国秋粮已收获8.6亿亩，完成66.8%，进度同比持平。其中，中稻（一季稻）已收65.2%，玉米已收71.9%，大豆已收79.8%。

回顾今年的夏粮和早稻生产，早稻、夏粮合计总产量为16801万吨，比2018年增加60.6万吨，增长0.4%。如果秋粮再获丰收，这将又是一个丰收年。

在产量丰收的同时，今年全国粮食生产结构更优、生产更绿、质量更高——

今年我国实施大豆振兴计划，预计大豆面积增加1000万亩，非优势区水稻、玉米面积继续调减；继续实施轮作休耕3000万亩，继续调优农业投入品结构，有机肥使用量增加，化肥农药使用量持续减少；小麦、稻谷等口粮品种优质率进一步提升。

丰收成绩单来之不易。除了抵御局部旱涝灾害外，今年的粮食生产还遭遇了新挑战——

外来入侵物种草地贪夜蛾一度对玉米等农作物造成严重威胁。经过各地植保人员全力防控，产量损失控制在5%以内，黄淮海等玉米主产区未造成损失，实现了防虫害稳秋粮目标。

农业农村部副部长张桃林日前表示，到2018年我国粮食生产已实现创纪录的“十五连丰”，今年的产量有望连续第5年稳定在1.3万亿斤以上，为稳定经济社会发展大局提供了支撑，为有效应对国内外风险挑战增添了底气。

粮食安全有保障

“下了几天雨，明天天一晴就可以下地种麦了。”连续两年丰收后，河南省上蔡县邵店镇十里铺村的种粮大户陈伍臣很有信心。

近几天在村里奔波走访种粮大户、帮助开展秋冬种的驻村第一书记宋发启说，由于国家政策支持，加快土地流转和种植结构调整，农业效益增加，农民种粮积极性明显提高。

一分耕耘，一分收获。连日来，华北冬麦区和长江流域的农民正忙着播种小麦和油菜，为来年夏粮丰收做准备。

党的十八大以来，我国提出确保谷物基本自给、口粮绝对安全的新粮食安全观，确立了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。此后，一系列举措深入推进——

实行最严格的耕地保护制度，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续推进农业供给侧结构性改革和体制机制创新……中国特色粮食安全之路越走越稳健。

14日发表的《中国的粮食安全》白皮书显示，我国谷物自给率超过95%。近几年，稻谷和小麦产需有余，完全能够自给，进出口主要是品种调剂，将中国人的饭碗牢牢端在自己手上。

“可以说，现在是我国粮食安全保障水平最好的时期。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说，“数量供给充足，品种丰富，正在从吃饱向吃好转变。”

筑牢国家粮食安全防线

业内专家预计，未来我国人均口粮消费将稳中略降，饲料和工业转化用粮消费继续增加，粮食消费总量刚性增长，粮食消费结构不断升级。面对未来，中国能否依靠自身力量筑牢国家粮食安全防线？

“保障国家粮食安全是一个永恒课题，任何时候这根弦都不能松。”国家发展改革委党组成员、国家粮食和物资储备局局长张务锋说。

高效、科技、智能日益成为粮食生产关键词。水肥一体化、喷灌滴灌、宽幅精播等技术大力推广，化肥农药使用量零增长行动深入开展，农机合作社、植保服务队、职业经理人等社会化服务主体不断壮大，代耕代种等专业化服务集约高效。绿色的新希望，正在广阔田野不断孕育生发！

未来，中国特色粮食安全之路越走越清晰：

——坚持由增产导向向提质导向转变，促进种植结构优化、适度规模经营；

——做到好粮食卖出好价钱，推广绿色生态储粮技术，建好用好智能粮库；

——优化粮食加工产能结构和布局，鼓励支持粮食循环经济发展；

——强化产销合作，畅通好粮油到消费者的“最后一公里”。

悠悠万事，吃饭为大。只要全面实施国家粮食安全战略和乡村振兴战略，不断推动从粮食生产大国向粮食产业强国迈进，中国人的饭碗就一定会牢牢地端在自己手上。

(责编：冯粒、曹昆)