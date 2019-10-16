原标题：中外代表聚首北京研讨珠算科学

中国珠算心算协会成立四十周年暨国际珠算科学文化学术研讨会15日在北京举行。中国珠算心算协会秘书处供图

中新网北京10月15日电 (记者 赵建华)中国珠算心算协会成立四十周年暨国际珠算科学文化学术研讨会15日在北京举行，来自中国、加拿大、澳大利亚、韩国、马来西亚、印度尼西亚、汤加等国家和地区的珠算界代表围绕珠算科学、教育、文化理论进行了研讨、交流。

研讨会上，中国珠算心算协会会长、世界珠算心算联合会会长刘建华介绍，四十年来，中国珠算心算协会基本建立起传承弘扬珠算文化的体系机制，在构建传承组织体系、普及珠算科学知识、创新珠算传承形态、科学发展珠心算教育等方面取得了重要突破，作出了历史性贡献。

刘建华表示，2008年6月，珠算被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2013年12月，中国珠算被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。中国珠算协会总结探索珠心算的启智教育新价值，科学验证了珠心算教育的启智作用，推广普及了珠心算教育教学经验，确立了以珠心算教育为中心的珠算传承发展新方向。

研讨会上，中国财政科学研究院院长刘尚希表示，中国珠算不仅是文化也是科学。算盘的原理、算法蕴涵着精深的数学思想，现代电子计算机技术的原理与此一脉相承，在珠算的基础上发展起来的珠心算，经研究表明具有显著的教育体制功能，对促进儿童记忆力、注意力、思维能力和表现能力的发展均具有显著的作用，为珠算科学的创新发展提供了广阔天地。

出席研讨会的学者进行了学术交流，展示了珠算科学方向的新理论、新成果，包括珠心算的科学、教育、理论、文化等多角度的研究。会议代表还交流了中国珠算心算协会成立四十年来传承、传播、普及珠算科学文化的实践与经验，提出了许多建议。

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