中外代表聚首北京研讨珠算科学

中国珠算心算协会成立四十周年暨国际珠算科学文化学术研讨会15日在北京举行。中国珠算心算协会秘书处供图
中新网北京10月15日电 (记者 赵建华)中国珠算心算协会成立四十周年暨国际珠算科学文化学术研讨会15日在北京举行，来自中国、加拿大、澳大利亚、韩国、马来西亚、印度尼西亚、汤加等国家和地区的珠算界代表围绕珠算科学、教育、文化理论进行了研讨、交流。
研讨会上，中国珠算心算协会会长、世界珠算心算联合会会长刘建华介绍，四十年来，中国珠算心算协会基本建立起传承弘扬珠算文化的体系机制，在构建传承组织体系、普及珠算科学知识、创新珠算传承形态、科学发展珠心算教育等方面取得了重要突破，作出了历史性贡献。
刘建华表示，2008年6月，珠算被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2013年12月，中国珠算被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。中国珠算协会总结探索珠心算的启智教育新价值，科学验证了珠心算教育的启智作用，推广普及了珠心算教育教学经验，确立了以珠心算教育为中心的珠算传承发展新方向。
研讨会上，中国财政科学研究院院长刘尚希表示，中国珠算不仅是文化也是科学。算盘的原理、算法蕴涵着精深的数学思想，现代电子计算机技术的原理与此一脉相承，在珠算的基础上发展起来的珠心算，经研究表明具有显著的教育体制功能，对促进儿童记忆力、注意力、思维能力和表现能力的发展均具有显著的作用，为珠算科学的创新发展提供了广阔天地。
出席研讨会的学者进行了学术交流，展示了珠算科学方向的新理论、新成果，包括珠心算的科学、教育、理论、文化等多角度的研究。会议代表还交流了中国珠算心算协会成立四十年来传承、传播、普及珠算科学文化的实践与经验，提出了许多建议。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】