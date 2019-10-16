人民网>>财经

特色小吃入驻进博会 “上海味道”传遍全球

张钰芸

2019年10月16日08:55  来源：www.ciie.org
 
原标题：新闻中心

　　西班牙火腿、俄罗斯巧克力、日本冰淇淋、澳大利亚帝王蟹……当进博会上的参展商瞄准中国市场的消费潜力，带来五花八门的全球美食时，传统和创新并存的“上海味道”也在第二届进博会上提质增量，体现了东道主的热情待客。记者从上海市商务委服务业处了解到，在首届进博会上大受欢迎的上海特色小吃馆已经启动试运行，不但新增油墩子、白斩鸡、手抓饼等更多上海特色单品和品牌，入驻小吃馆的老字号还承诺，馆内馆外一个价。

　　老字号新品牌撑起“上海味道”

　　首届进博会期间，一站式引入“上海味道”的上海特色小吃馆受到展客商好评，在进博会及之后的国家馆延展期间，日均供应特色小吃约2万份。而在第二届进博会上，上海特色小吃馆不仅对硬件设施进行了提升，引入更多体现上海餐饮文化的品牌，包括上海市政府实事项目“早餐工程”企业、中华老字号和上海老字号等共27家，相比去年增加了3家。

　　“杏花楼集团、豫园商城旗下的老字号品牌集体入驻，小绍兴、小金陵、鲜得来还有粮全其美等都是首次进入。”上海市商务委服务业处副处长徐建春说，第二届进博会期间，上海特色小吃馆将提供366种单品、73种套餐，总计439种，比去年增加近10%。“多家老字号企业还承诺不涨价，做到馆内馆外价格一致，人均消费三四十元就能吃饱吃好。”

　　记者在上海特色小吃馆看到，生煎、小笼、汤圆、馄饨等上海小吃集结一堂，今年新增的盐水鸭、白斩鸡、排骨年糕、手抓饼、油墩子等更是极富特色。老盛昌为进博会研发新品“笔杆春卷”，试运营期间就获得“老外”青睐。粮全其美的手抓饼则是中西合璧，在上海风味的葱油饼里夹上各种馅料，不仅出菜快，吃起来也方便。

　　除了微缩版的“老字号博览会”，馆内也有新网红。“愚园百货公司”旗下的网红咖啡“AKIMBO”、“12街”文创茗茶空间、功德林和朵云轩跨界合作商品等，都将代表海派文化，满足不同需求。

　　记者从运营方万有集市获悉，为了满足社会消费者的日常需求，上海特色小吃馆还将走出进博会，今年年底前复制推广到普陀区高陵菜市场，承接进博会溢出效应，打响“上海购物”品牌。

　　上海美食文化还将在进博会同期举行的各类会议及鸡尾酒会上亮相。记者从国家会展中心洲际酒店获悉，洲际酒店将以老上海怀旧风格为基调设计特色茶歇，从锅贴、小笼包、萝卜丝酥饼等弄堂点心，到粽子糖、麦乳精、大白兔奶糖、兰花豆等糖果小食，再到现场制作的开洋葱油拌面、老上海小馄饨和酒酿圆子，在高规格的宴会和接待场合中，诉说着老上海的美食故事和海派风情。

　　新增临时供餐点减少排队时间

　　“在首届进博会期间，约60%的参展者选择在馆内用餐。第二届进博会预计参展客商的人数会超过首届，对餐饮保障提出了更高要求。”上海市商务委服务业处处长朱文群表示，为了保证供餐的数量和速度，今年将在展馆内设置6个临时供餐点，10个品牌提供临时供餐，最大日供餐量4万份。

　　“通过6次专题对接会议，我们已经完成了馆内87家餐饮门店和68家食品原料供应商、9家物流配送企业的双对接工作，涉及发货供应点56个，餐饮企业预报的食品原料需求量为226吨/天。”朱文群表示，今年的临时供餐点分布在商业广场的一二楼、北广场和展馆8米层，还新增了可同时容纳近2000人用餐的虹馆，力争缩短展客商的排队时间。为了应对大客流，还确定了牛奶棚、711、喜士多3家为应急保障企业，可以在一楼临时供餐点提供预包装食品。“餐饮保障工作已经完成多次专项演习和综合演习，我们已经进入了临战状态。”朱文群说。（来源：新民晚报）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved