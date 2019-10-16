特色小吃入驻进博会 “上海味道”传遍全球

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西班牙火腿、俄罗斯巧克力、日本冰淇淋、澳大利亚帝王蟹……当进博会上的参展商瞄准中国市场的消费潜力，带来五花八门的全球美食时，传统和创新并存的“上海味道”也在第二届进博会上提质增量，体现了东道主的热情待客。记者从上海市商务委服务业处了解到，在首届进博会上大受欢迎的上海特色小吃馆已经启动试运行，不但新增油墩子、白斩鸡、手抓饼等更多上海特色单品和品牌，入驻小吃馆的老字号还承诺，馆内馆外一个价。

老字号新品牌撑起“上海味道”

首届进博会期间，一站式引入“上海味道”的上海特色小吃馆受到展客商好评，在进博会及之后的国家馆延展期间，日均供应特色小吃约2万份。而在第二届进博会上，上海特色小吃馆不仅对硬件设施进行了提升，引入更多体现上海餐饮文化的品牌，包括上海市政府实事项目“早餐工程”企业、中华老字号和上海老字号等共27家，相比去年增加了3家。

“杏花楼集团、豫园商城旗下的老字号品牌集体入驻，小绍兴、小金陵、鲜得来还有粮全其美等都是首次进入。”上海市商务委服务业处副处长徐建春说，第二届进博会期间，上海特色小吃馆将提供366种单品、73种套餐，总计439种，比去年增加近10%。“多家老字号企业还承诺不涨价，做到馆内馆外价格一致，人均消费三四十元就能吃饱吃好。”

记者在上海特色小吃馆看到，生煎、小笼、汤圆、馄饨等上海小吃集结一堂，今年新增的盐水鸭、白斩鸡、排骨年糕、手抓饼、油墩子等更是极富特色。老盛昌为进博会研发新品“笔杆春卷”，试运营期间就获得“老外”青睐。粮全其美的手抓饼则是中西合璧，在上海风味的葱油饼里夹上各种馅料，不仅出菜快，吃起来也方便。

除了微缩版的“老字号博览会”，馆内也有新网红。“愚园百货公司”旗下的网红咖啡“AKIMBO”、“12街”文创茗茶空间、功德林和朵云轩跨界合作商品等，都将代表海派文化，满足不同需求。

记者从运营方万有集市获悉，为了满足社会消费者的日常需求，上海特色小吃馆还将走出进博会，今年年底前复制推广到普陀区高陵菜市场，承接进博会溢出效应，打响“上海购物”品牌。

上海美食文化还将在进博会同期举行的各类会议及鸡尾酒会上亮相。记者从国家会展中心洲际酒店获悉，洲际酒店将以老上海怀旧风格为基调设计特色茶歇，从锅贴、小笼包、萝卜丝酥饼等弄堂点心，到粽子糖、麦乳精、大白兔奶糖、兰花豆等糖果小食，再到现场制作的开洋葱油拌面、老上海小馄饨和酒酿圆子，在高规格的宴会和接待场合中，诉说着老上海的美食故事和海派风情。

新增临时供餐点减少排队时间

“在首届进博会期间，约60%的参展者选择在馆内用餐。第二届进博会预计参展客商的人数会超过首届，对餐饮保障提出了更高要求。”上海市商务委服务业处处长朱文群表示，为了保证供餐的数量和速度，今年将在展馆内设置6个临时供餐点，10个品牌提供临时供餐，最大日供餐量4万份。

“通过6次专题对接会议，我们已经完成了馆内87家餐饮门店和68家食品原料供应商、9家物流配送企业的双对接工作，涉及发货供应点56个，餐饮企业预报的食品原料需求量为226吨/天。”朱文群表示，今年的临时供餐点分布在商业广场的一二楼、北广场和展馆8米层，还新增了可同时容纳近2000人用餐的虹馆，力争缩短展客商的排队时间。为了应对大客流，还确定了牛奶棚、711、喜士多3家为应急保障企业，可以在一楼临时供餐点提供预包装食品。“餐饮保障工作已经完成多次专项演习和综合演习，我们已经进入了临战状态。”朱文群说。（来源：新民晚报）

(责编：杨曦、庄红韬)