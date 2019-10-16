原标题：专访：须用长远眼光看待美中关系——访美中贸易全国委员会会长艾伦

10月10日，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦在美国华盛顿接受采访。新华社记者 熊茂伶 摄

新华社华盛顿10月14日电 专访：须用长远眼光看待美中关系——访美中贸易全国委员会会长艾伦

新华社记者熊茂伶

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦近日在华盛顿接受新华社记者专访时表示，美中是世界上最大的两个经济体，对待双边关系须用长远眼光，而非交易眼光。

10月10日至11日，新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿举行。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。

艾伦表示，中方在知识产权保护、金融市场开放等领域取得了“很大进展”。他认为，相关改革符合中国自身利益，能够进一步释放中国经济发展潜能。

艾伦说，目前美中双方就经贸问题的讨论主要集中在政治层面，这一自上而下的过程有助于解决问题，但同时自下而上的过程也是必要的。“我们需要专家与专家持续对话。”他说。

艾伦表示，贸易争端给美中两国都带来了负面影响，谁都不希望看到贸易紧张局势升级。在美国，加征关税带来的价格上涨已经逐渐显现在消费品层面，“美国政府非常清楚这一点，也并不希望看到（物价上涨）。”他认为，美中双方都有理由朝着更加建设性的方向前进。

艾伦说，美国商界希望解决美中经贸的结构性问题，希望取消全部加征的关税，也希望有一个继续建设性地讨论所有相关问题的流程。他认为，“至善者，善之敌”，要求达成完美协议不是明智之举，需要作出妥协。

美中贸易全国委员会拥有超过200家在中国经商的美国会员企业。该委员会8月底发布的2019年度会员调查显示，绝大多数美国企业在华经营实现盈利，中国仍然是大多数受访企业优先考虑的市场。

艾伦表示，尽管两国经贸摩擦持续，但美国企业并不愿意离开中国，希望继续在中国发展，继续与中国进行科学技术等领域的合作。

他说，美中两国应寻求长期合作，“长远的眼光才是恰当的眼光”。

(责编：庄红韬、杨曦)