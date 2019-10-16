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我国外贸稳中提质呈现五大亮点

2019年10月16日09:15  来源：光明日报
 
原标题：我国外贸稳中提质呈现五大亮点

　　海关总署10月14日发布的统计数据显示，今年前三季度我国外贸进出口总值22.91万亿元人民币，比去年同期增长2.8%。

　　“今年以来，国际经济贸易增长放缓，外部环境更趋复杂严峻，前三季度我国外贸进出口仍继续保持增长，结构持续优化。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在国新办新闻发布会上表示。

　　平稳增长韧劲较强

　　今年以来，世界经济增长放缓，贸易保护主义持续升温，但我国外贸仍然保持了较强的韧劲。7.01万亿元、7.66万亿元、8.24万亿元……前三季度，外贸总体运行平稳，进出口规模呈逐季攀升态势。

　　据WTO最新公布数据，今年1-7月，我国进出口增速仍高于德国、日本、韩国等国家，仍然保持全球货物贸易第一大国地位，占全球的份额比去年同期提升0.1个百分点。

　　李魁文告诉记者，支撑今年前三季度我国外贸平稳运行的因素主要是三个方面：

　　一是国内经济平稳运行，为我国应对外部风险挑战、实现外贸继续增长提供了有力支撑。今年以来，我国经济运行总体平稳，结构调整稳步推进，改革开放全面深化。

　　二是政策效应持续释放。去年以来，我国两次提高部分产品出口退税率，先后出台一系列自主降低关税政策，先后两次下调进口环节增值税税率，这一系列举措有效激发了市场主体活力。今年前三季度，我国消费品进口增长达到15.3%；有进出口记录的企业数量达到46.4万家，同比增长5.9%。营商环境持续优化，贸易便利化水平大幅提升，前三季度我国进口、出口整体通关时间较2017年分别缩短56.4%、64.7%。

　　三是市场多元化成效明显。今年以来，我国推出了一系列对外开放的重大举措，推动新一轮高水平对外开放，加快形成对外开放新局面，为企业积极开拓新市场、优化全球市场布局提供了信心和底气。随着“一带一路”建设的稳步推进，我国与沿线国家经贸合作更加密切，贸易往来更加活跃。今年前三季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口总值6.65万亿元，同比增长9.5%，高出同期我国外贸整体增速6.7个百分点，占同期我国进出口总值的29%，比重比去年同期提升1.8个百分点，比2013年“一带一路”倡议提出当年提升了4个百分点。今年前三季度，中国与非洲贸易额同比增长7.5%，高出外贸整体增速4.7个百分点。

　　稳中提质趋势明显

　　一般贸易主导作用更加显著；民营企业带动作用更加突出；区域外贸格局更加优化；海关特殊监管区域发展更加快速；进出口商品结构更加优化……在规模不断扩大的同时，我国外贸高质量发展也取得了积极进展，稳中提质趋势明显。

　　李魁文具体分析了我国外贸稳中提质的五大亮点：

　　前三季度，我国一般贸易方式进出口增长4.8%，高出外贸整体增速2个百分点，占我国外贸总值的59.5%，比重提升1.1个百分点。一般贸易方式进出口国内产业链较长，更能体现我国外贸的自主性。

　　民营企业在减税降费等政策利好下，展现出更强的活力，已经成为带动我国外贸增长的主要力量。前三季度，我国民营企业进出口增长10.4%，高出外贸整体增速7.6个百分点，占我国外贸总值的42.3%，比重提升2.9个百分点。其中，出口增长13%，占我国出口值的比重超过一半。

　　今年以来，我国区域战略稳步实施，京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化高质量发展、粤港澳大湾区建设、海南全面深化改革等重大战略深入推进，黄河流域生态保护和高质量发展也成为国家重大战略，大大促进了我国外贸的协调发展。前三季度，中部、西部地区进出口分别增长12.4%和11.8%，占我国外贸比重分别提升0.6和0.7个百分点。

　　海关特殊监管区域是我国对外开放的前沿阵地，今年年初，国务院出台了促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见，有力促进了综合保税区的发展。前三季度，综合保税区进出口增长12.9%，占我国外贸的比重提升0.7个百分点。

　　形成强大国内市场系列政策落地实施，内需潜力持续释放，为我国积极扩大进口、优化进口商品结构提供内生动力。前三季度，民生消费类产品进口较快增长。同时，国内供给侧结构性改革持续推进，产业升级取得积极进展，促进我国出口商品结构持续优化。

　　我国外贸发展态势不会变

　　经合组织预计今年世界经济增速会下滑至十年来最低水平。WTO最新报告继续下调全球货物贸易量增长速度，预测2019年仅增长1.2%，比2018年的3%低了1.8个百分点，也低于全球经济增长预期。

　　“未来我国外贸发展面临的外部环境依然复杂严峻，不稳定不确定性因素增多，但我国对外贸易发展韧性强，外贸结构优化、动力转换加快的总趋势没有改变，全年外贸将继续保持总体平稳、稳中提质的发展态势。”李魁文在回答记者提问时表示。

　　海关统计数据显示，今年前三季度中美双边外贸总值2.75万亿元人民币，同比下降10.3%。

　　“尽管中美双边贸易有所下降，但今年前三季度我国外贸整体进出口仍然保持增长，全球仍高度看好中国市场的潜力。”李魁文指出，“我们也注意到，近期中美两国经贸团队保持了密切沟通。10月10日-11日，中美举行了新一轮经贸高级别磋商，在一些领域取得了实质性进展，双方讨论了后续磋商安排，也同意共同朝最终达成协议的方向努力。我们相信，这对扩大中美贸易会是一个利好的影响。”（记者 张翼）

　　《光明日报》（ 2019年10月15日 12版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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