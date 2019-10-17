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央行开展2000亿元MLF操作

2019年10月17日09:12  来源：经济参考报
 

　　央行16日开展中期借贷便利（MLF）操作2000亿元，期限为1年，中标利率3.3%，与此前一致。当日不开展逆回购操作。鉴于周三无逆回购到期，全天实现净投放2000亿元。这是央行10月份首次通过MLF操作投放流动性，也是连续10个工作日暂停逆回购操作。

　　“在没有MLF到期的背景下，央行新增开展2000亿元MLF操作，对市场来说确实是个‘意外’。”有市场交易人士向记者表示。在他看来，这主要或与降低企业融资成本、税期高峰临近、保障市场流动性合理充裕几方面因素相关。

　　“10月面临缴税大月，叠加专项债提前发行，流动性缺口仍然较大。”中信证券固定收益首席研究员明明表示，流动性投放方面仍需要中长期流动性投放，除10月下旬将有TMLF（定向中期借贷便利）操作外，本次新作2000亿元MLF也将补充中长期流动性。

　　值得注意的是，在当前市场对MLF降息预期较强的情况下，此次MLF操作招标利率稳定在3.3%利率不变，明确了10月LPR报价基准。同时，也释放出央行保持政策利率不变、稳定市场预期的信号。

　　联讯证券董事总经理、首席经济学家李奇霖认为，此次开展MLF操作，后面有可能会减少公开市场操作投放，保持银行间市场的流动性合理充裕。在他看来，MLF作为报价的锚，具有引导作用，使央行能够根据经济与金融形势灵活应对。（记者钟源）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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