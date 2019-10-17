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财政部：确保农民旱涝保收、年年有余

2019年10月17日09:19  来源：中国青年报
 

今天，财政部相关负责人就推进落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）有关情况答记者问时表示，我国农业保险还有很大的发展空间，未来3年，要努力实现我国农业保险保费收入达到840亿元的目标，相当于年均增长10%以上。

财政部联合农业农村部、银保监会、林草局联合发布的《指导意见》提出，通过提高农业保险服务能力、优化农业保险运行机制、加强农业保险基础设施建设等多方面举措，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。

上述负责人表示，作为传统的农业大国，我们要发展现代农业，就必须解决农业生产面临的自然灾害和市场价格波动风险，这离不开国家层面的有力支持。“发展农业保险可以促使政府救灾由‘行政决策’‘政府管理’向‘市场契约’‘保险理赔’转变，为保障粮食生产、维护农民利益增添新的‘抓手’。”

目前，通过各方的协同推进，我国已成为世界第二大农业保险国家，但农业保险发展仍面临一些困难和问题。农业保险保障水平仍以种子、化肥等直接物化成本为主，保生产成本刚起步，与发达国家保农民收入相比，保障的总体水平仍然偏低。保险产品供给、保险机构服务与农业现代化和乡村振兴的需求相比，还有相当大的差距。

《指导意见》分两个阶段提出了主要目标：到2022年，稻谷、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率达到70%以上，收入保险成为我国农业保险的重要险种，农业保险深度达到1%，农业保险密度达到500元/人。到2030年，农业保险持续提质增效、转型升级，总体发展基本达到国际先进水平，实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局。

上述负责人表示，要实现上述目标，2022年我国农业保险保费收入需达到840亿元。

农民获得感是体现农业保险发展质量的关键指标。为此，《指导意见》将提升农民获得感贯穿始终，给出了一系列的解决方案和措施。比如要求保险机构要做到惠农政策、承保情况、理赔结果、服务标准、监管要求“五公开”，做到定损到户、理赔到户，不惜赔、不拖赔，切实提高承保理赔效率，健全科学精准高效的查勘定损机制。并鼓励各地因地制宜建立损失核定委员会，鼓励保险机构实行无赔款优待政策。

按照《指导意见》部署，财政部门将会同中央农办、农业农村部、银保监会、林草局等部门，抓紧成立农业保险工作小组。财政部门将组建中国农业再保险公司，进一步提升农业保险信息化水平。出台全国统一的农业保险招投标管理办法，规范保险机构管理，督促农业保险机构提高服务水平。进一步完善农业保险绩效评价制度，加强绩效评价结果运用，深化以绩效为导向的农业保险保费补贴制度改革。

该负责人强调，中央财政还将在优化存量、扩大增量、提升效益上狠下功夫。（记者张均斌）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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