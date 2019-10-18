李克强会见美中贸易全国委员会访华代表团

本报北京10月17日电 （记者王迪）国务院总理李克强10月17日下午在人民大会堂会见美中贸易全国委员会董事会主席格林伯格率领的访华代表团并同他们座谈交流。

李克强表示，美中贸委会的成立早于中美两国建交，40多年来为推动中美关系发展、促进双方互利合作发挥了建设性作用。中美分别作为世界最大发展中国家和最大发达国家，两国关系健康稳定发展对双方和世界都有利。双方要按照两国元首达成的共识，坚持协调、合作、稳定的基调，在平等和相互尊重基础上通过对话磋商解决有关问题，着眼长远，脚踏实地，推动两国经贸关系沿着正确轨道前行。希望包括美中贸委会在内的美工商界人士继续为促进两国关系发展、增进民间相互了解和理解发挥积极作用。

李克强指出，中国开放的大门不会关上，只会越开越大。我们已经全面放开制造业，服务业开放也在持续推进。我们将对标国际先进水平，打造市场化、法治化、国际化的营商环境，对内外资企业等各类市场主体一视同仁，更加严格保护产权和知识产权。中国是一个拥有近14亿人口的大市场，消费还在持续升级，蕴藏着巨大商机和潜力。中国的发展也是世界的机遇。欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华投资合作，更好实现互利共赢。

美方代表表示，美中合作符合双方共同利益。美国工商界希望保持对华接触，不希望中美“脱钩”，也不希望看到贸易战和加征关税。希望双方抓住机会之窗，通过谈判和磋商达成富有实质意义的协议，使双方企业在公平和确定的环境下开展良性竞争，实现共同发展。

何立峰参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年10月18日 01 版）

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