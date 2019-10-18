5G手机何时才能“大卖”

中国信息通信研究院日前发布数据显示，今年前9个月，国内手机市场总体出货量为2.87亿部，同比下降5.7%，其中2G手机1194.6万部、3G手机5.8万部、4G手机2.75亿部，5G手机78.7万部。数据表明，5G手机的销售并非想象中那么火爆，也尚未挽救智能手机的下滑趋势。
对此，赛迪智库信息化与软件产业所研究员钟新龙分析，对于前9个月5G手机的销量要客观看待。一是真正可以选择的5G手机种类还不多。尤其是9月份，目前的几款5G旗舰手机没有正式开始销售，统计数据不全面。二是消费者购买5G手机的动力还不强，因为5G网络覆盖仍在起步阶段，覆盖区域有限，明年才会进入规模提速阶段。三是还缺少具有跨时代创新性的移动应用程序。
手机行业独立分析师付亮坦言，对于普通用户来说，5G的低时延、大容量意义并不大。此外，目前最看好的5G手机应用包括4K、虚拟现实、网络游戏等缺乏内容配合。
对此，工信部部长苗圩也曾公开表示，目前来看，对于广大用户而言，4G手机已经“够用”了；对少部分特殊用户，比如从事电竞、大型手游等职业的人，可能4G网络还不能满足需要；5G真正的应用场景，80%将聚焦于物与物的通信领域，如工业互联网、车联网、远程医疗等。
很多人认为5G手机太贵也是制约5G手机销量的重要因素之一。多个专家都测算过，目前上市的同型号5G手机一般比4G手机贵600元，主要贵在5G芯片上。“如果5G手机确实能满足一些刚需，600元还是在可以接受的范围内。”钟新龙说。
信息消费联盟理事长项立刚认为，除了速度更快，目前5G手机似乎未展示出其他的优势。对于消费者而言，买5G手机显得有些“鸡肋”。此外，5G手机耗电量大、芯片研发滞后等瓶颈，也制约了其推广进度。
要强调的是，5G资费也是制约5G手机销量增长的重要因素。今年国庆前夕，三大运营商开启了5G用户预约，尽管5G套餐价格都还没定，预约用户却在短短10来天突破了1000万。但付亮却认为，5G用户预约只是一把“虚火”，因为网络、价格、内容等问题，前期真正会升级成5G套餐的用户可能远低于预约量。
因此，5G手机能不能卖得动，除了解决资费问题，还得看华为、苹果、三星、高通等几大关键厂商的动作，看运营商5G网络的覆盖情况，看手机APP能否倒逼消费者去用5G手机。“根据目前的市场情况，我认为要到2020年年底，5G手机才会进入实质增长阶段，现在还处于进入真正赛道前的预跑阶段。”钟新龙说。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】