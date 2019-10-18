原标题：5G手机何时才能“大卖”

中国信息通信研究院日前发布数据显示，今年前9个月，国内手机市场总体出货量为2.87亿部，同比下降5.7%，其中2G手机1194.6万部、3G手机5.8万部、4G手机2.75亿部，5G手机78.7万部。数据表明，5G手机的销售并非想象中那么火爆，也尚未挽救智能手机的下滑趋势。

对此，赛迪智库信息化与软件产业所研究员钟新龙分析，对于前9个月5G手机的销量要客观看待。一是真正可以选择的5G手机种类还不多。尤其是9月份，目前的几款5G旗舰手机没有正式开始销售，统计数据不全面。二是消费者购买5G手机的动力还不强，因为5G网络覆盖仍在起步阶段，覆盖区域有限，明年才会进入规模提速阶段。三是还缺少具有跨时代创新性的移动应用程序。

手机行业独立分析师付亮坦言，对于普通用户来说，5G的低时延、大容量意义并不大。此外，目前最看好的5G手机应用包括4K、虚拟现实、网络游戏等缺乏内容配合。

对此，工信部部长苗圩也曾公开表示，目前来看，对于广大用户而言，4G手机已经“够用”了；对少部分特殊用户，比如从事电竞、大型手游等职业的人，可能4G网络还不能满足需要；5G真正的应用场景，80%将聚焦于物与物的通信领域，如工业互联网、车联网、远程医疗等。

很多人认为5G手机太贵也是制约5G手机销量的重要因素之一。多个专家都测算过，目前上市的同型号5G手机一般比4G手机贵600元，主要贵在5G芯片上。“如果5G手机确实能满足一些刚需，600元还是在可以接受的范围内。”钟新龙说。

信息消费联盟理事长项立刚认为，除了速度更快，目前5G手机似乎未展示出其他的优势。对于消费者而言，买5G手机显得有些“鸡肋”。此外，5G手机耗电量大、芯片研发滞后等瓶颈，也制约了其推广进度。

要强调的是，5G资费也是制约5G手机销量增长的重要因素。今年国庆前夕，三大运营商开启了5G用户预约，尽管5G套餐价格都还没定，预约用户却在短短10来天突破了1000万。但付亮却认为，5G用户预约只是一把“虚火”，因为网络、价格、内容等问题，前期真正会升级成5G套餐的用户可能远低于预约量。

因此，5G手机能不能卖得动，除了解决资费问题，还得看华为、苹果、三星、高通等几大关键厂商的动作，看运营商5G网络的覆盖情况，看手机APP能否倒逼消费者去用5G手机。“根据目前的市场情况，我认为要到2020年年底，5G手机才会进入实质增长阶段，现在还处于进入真正赛道前的预跑阶段。”钟新龙说。

(责编：杨曦、庄红韬)