原标题：创新产业扶贫引来“源头活水”——河南“内乡5+”资产收益扶贫模式获脱贫攻坚创新奖

新华社北京10月18日电 题：创新产业扶贫引来“源头活水”——河南“内乡5+”资产收益扶贫模式获脱贫攻坚创新奖

新华社记者侯雪静

没有找到路子时贫困仿佛一座大山不可逾越；找对路子后脱贫致富梦不再遥不可及。

“靠着合作社分红和打工的工资，现在俺们全家一年能收入有8万元，脱贫有保障，小康有希望。”面对记者河南省周口市扶沟县崔桥镇蒲庄村朱永勤、刘蒲丽夫妇脸上洋溢着从未有过的踏实和自信。

朱永勤、刘蒲丽一家6口人，上有老人，下有上中学的两个娃，不能外出打工，属于典型的因病因学致贫。从去年开始，他们融入当地一个叫“5+”的资产收益扶贫模式，今年初终于脱贫摘帽。

这一模式最初源于河南省内乡县——一个秦巴片区贫困县，97个贫困村，贫困人口16117户44890人。面对深度贫困，内乡县县长杨曙光没有退缩，他通过深入调研找到了穷根：全县有70%以上的贫困户是因缺劳力、缺资金、缺项目、缺技术、缺管理、缺市场而致贫。

找准病根，对症下药。“只有融入产业链，这些贫困户才有可能如期脱贫且稳定增收不返贫。”杨曙光从一开始就着眼于从根上解决问题，可一没钱，二没技术，怎么融入产业链？

杨曙光一边研究国家扶贫政策，一边把目光投向了县内的一家农业龙头企业牧原集团。企业信用好、效益好、产业链完整、三农领域、有社会责任……由牧原来做扶贫产业链的企业方再合适不过。

思路决定出路，创新破题致富。既然要打造产业链，那么如何让贫困户、龙头企业、地方政府连接起来？通过梳理扶贫政策，杨曙光发现了连接起这几方的那根链条——国家扶贫贷款。有了金融“源头活水”的注入，贫困户就不再“一穷二白”，摆脱贫困就不是梦。

2016年夏末，在与牧原集团论证后，他正式提出了“内乡5+”扶贫模式，即“地方政府+龙头企业+金融机构+合作社+贫困户”的扶贫模式。

可一切才刚刚开始。要让这一创新的模式落地，杨曙光要做的工作还有很多：将贫困户组成合作社，让贫困户敢于贷，让金融机构愿意贷。久困于穷，贫困户最怕的就是“借钱”；给没有抵押、信用记录的贫困户贷款，金融机构也存在疑虑。

一子活，全盘活。杨曙光通过探索赋能合作社下活了脱贫攻坚这盘棋——组织全县贫困户建立“内乡县聚爱农牧专业合作社”，金融机构将扶贫贷款发放给合作社，用于整合流转土地和建立标准猪舍，再将猪舍租赁给龙头企业，租金用于分红和投资再经营，贫困户还可在猪舍打工……金融活水终于流动起来了。

“内乡5+”养猪扶贫模式于2016年9月率先在内乡县落地，覆盖全县所有贫困户，目前已累计为贫困户增收1.22亿元。

实现了从“0”到“1”的突破后，这一扶贫模式被迅速复制，如今已在河南、安徽、内蒙古、黑龙江等13省（区）49个贫困县落地，直接帮扶建档立卡贫困户13万户、36万贫困人口。

2018年内乡县脱贫摘帽。杨曙光本人也因“内乡5+”资产收益扶贫模式获得2019年脱贫攻坚奖创新奖。

“每个地方都不乏好的资源，只要敢于担当，认真调研、整合、利用，就能找到自己的创新路。”杨曙光说，下一步要让农业合作社成为农民配置资源的平台，为农村发展引来更多“源头活水”，从摆脱贫困迈向实现乡村全面振兴新阶段。

内乡县创新扶贫模式的小故事，折射中国脱贫攻坚磅礴伟力。

今年1月，联合国开发计划署在内乡县启动实施了为期三年的全国首个县域联合国减贫和可持续发展示范区项目建设，中国乡村的创新扶贫模式走出国门，惠及全球更多贫困人口。

(责编：冯粒、曹昆)