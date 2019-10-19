原标题：今日视点:中国经济韧性不断增强 “唱空论”可休矣

择 远

中国经济怎么样？从国家统计局10月18日公布的三季报中，我们可以找到答案。

数据显示，今年前三季度国内生产总值为697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。分季度看，第一季度同比增长6.4%，第二季度同比增长6.2%，第三季度同比增长6.0%。分产业看，第一产业增加值43005亿元，增长2.9%；第二产业增加值277869亿元，增长5.6%；第三产业增加值376925亿元，增长7.0%。

怎么看？统计局称，总体来看，前三季度国民经济运行总体平稳。但也要看到，当前国内外经济形式依然复杂严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内经济下行压力较大。

笔者认为，判断中国经济怎么样，还需要从各方面综合考量。因为从多个角度来看，尽管经济面临下行压力，但主要的宏观经济指标仍然保持在合理区间，显示经济韧性不断增强。

比如，作为中国经济“三驾马车”之一的消费。我们看到，如今，内需已经成为经济增长的主要动力。

国家统计局发布的数据显示，前三季度，社会消费品零售总额296674亿元，同比增长8.2%，扣除汽车后的社会消费品零售总额增长9.1%。

这源于居民收入的增加。前三季度，全国居民人均可支配收入实际增长6.1%，要快于人均GDP增长速度。而从名义增长看，前三季度全国居民人均可支配收入22882元，同比增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.1%，与经济增长基本同步。

应该说，这一增长速度还是比较不错的。可以预期的是，今后消费的基础性作用还会不断加强。

就业是最大的民生，更是判断宏观经济是否稳定运行的重要指标之一。因此，就业数据的好坏，是中国经济三季报的一大看点。

数据显示，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。三季度末，农村外出务工劳动力总量18336万人，比上年同期增加201万人，增长1.1%。

今年，我国首次将就业优先政策置于宏观政策层面，制定的就业目标是城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内。

应该说，在就业优先政策下，稳就业已初见成效，制造业企业用工状况得以改善。因此，今年实现就业目标也是可期的。

综合以上两方面，笔者认为，鉴于当前失业率趋稳，全年城镇新增就业目标几近完成，叠加汽车销售的降幅收窄，以及随着消费结构升级、消费规模稳步扩大、消费模式不断创新，蕴藏着大量的消费升级需求，消费引擎有望保持温和反弹趋势。

当然了，支撑中国经济平稳增长的因素还有很多，我们没必要过于悲观。无论从发展的基本面看，还是从不断累积的积极因素看，中国经济都不会滑出合理区间，我们也有信心巩固良好的发展态势。唱空中国经济，可休矣。

(责编：李楠桦、刘然)