人民网>>财经

中国经济韧性不断增强  “唱空论”可休矣

2019年10月19日09:54  来源：证券日报
 
原标题：今日视点:中国经济韧性不断增强 “唱空论”可休矣

　　择 远

　　中国经济怎么样？从国家统计局10月18日公布的三季报中，我们可以找到答案。

　　数据显示，今年前三季度国内生产总值为697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。分季度看，第一季度同比增长6.4%，第二季度同比增长6.2%，第三季度同比增长6.0%。分产业看，第一产业增加值43005亿元，增长2.9%；第二产业增加值277869亿元，增长5.6%；第三产业增加值376925亿元，增长7.0%。

　　怎么看？统计局称，总体来看，前三季度国民经济运行总体平稳。但也要看到，当前国内外经济形式依然复杂严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内经济下行压力较大。

　　笔者认为，判断中国经济怎么样，还需要从各方面综合考量。因为从多个角度来看，尽管经济面临下行压力，但主要的宏观经济指标仍然保持在合理区间，显示经济韧性不断增强。

　　比如，作为中国经济“三驾马车”之一的消费。我们看到，如今，内需已经成为经济增长的主要动力。

　　国家统计局发布的数据显示，前三季度，社会消费品零售总额296674亿元，同比增长8.2%，扣除汽车后的社会消费品零售总额增长9.1%。

　　这源于居民收入的增加。前三季度，全国居民人均可支配收入实际增长6.1%，要快于人均GDP增长速度。而从名义增长看，前三季度全国居民人均可支配收入22882元，同比增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.1%，与经济增长基本同步。

　　应该说，这一增长速度还是比较不错的。可以预期的是，今后消费的基础性作用还会不断加强。

　　就业是最大的民生，更是判断宏观经济是否稳定运行的重要指标之一。因此，就业数据的好坏，是中国经济三季报的一大看点。

　　数据显示，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。三季度末，农村外出务工劳动力总量18336万人，比上年同期增加201万人，增长1.1%。

　　今年，我国首次将就业优先政策置于宏观政策层面，制定的就业目标是城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内。

　　应该说，在就业优先政策下，稳就业已初见成效，制造业企业用工状况得以改善。因此，今年实现就业目标也是可期的。

　　综合以上两方面，笔者认为，鉴于当前失业率趋稳，全年城镇新增就业目标几近完成，叠加汽车销售的降幅收窄，以及随着消费结构升级、消费规模稳步扩大、消费模式不断创新，蕴藏着大量的消费升级需求，消费引擎有望保持温和反弹趋势。

　　当然了，支撑中国经济平稳增长的因素还有很多，我们没必要过于悲观。无论从发展的基本面看，还是从不断累积的积极因素看，中国经济都不会滑出合理区间，我们也有信心巩固良好的发展态势。唱空中国经济，可休矣。

(责编：李楠桦、刘然)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved