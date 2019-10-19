房地产降温步伐更为稳定 “金九不金”表现明显

本报记者 苏诗钰
10月18日，国家统计局发布了1月份至9月份全国房地产开发投资和销售情况数据显示，前9个月，全国房地产开发投资98008亿元，同比增长10.5%，增速与1月份至8月份持平。其中，住宅投资72146亿元，增长14.9%，增速持平。前9个月，商品房销售面积119179万平方米，同比下降0.1%，降幅比1月份至8月份收窄0.5个百分点。
国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇在昨日的国新办新闻发布会上表示，关于房地产市场，第一还是坚持房子是用来住的不是用来炒的基本定位。当前从房价来看比较平稳，房地产开发投资的增长速度，今年1月份至9月份累计增速基本稳定在10%以上，投资也比较平稳，房地产的销售略有下降。从这几个主要指标看，房地产市场总体比较平稳。另外，从其他几个方面的情况看，包括房价的情况、土地销售的情况，房地产市场总体保持了基本平稳的走势。第二关于房地产的拉动作用。房地产的定位很明确“房住不炒”，也不把房地产作为短期拉动刺激经济的手段。房地产的发展，总的来看是平稳、健康、有序的。
58安居客房产研究院分院院长张波昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，从统计局发布的数据来看，房地产严格调控的效果继续在市场显现，房地产降温的步伐更为稳定。相比1月份至8月份，前三季度房地产开发投资增速保持稳定，商品房销售面积同比下降，但降幅环比已经有所收窄。“金九不金”在投资侧依然表现明显，预计在惯性作用下，房企开发投资在四季度还将维持一定增速，但房企拿地会更为谨慎，土地市场将进一步降温。
诸葛找房市场研究员姜国君对《证券日报》记者表示，9月份正处于第三季度收官的节点，保持稳定的投资增速对第四季度也将起到正面的影响，预计今年全年增速有望稳定在10%以上的水平。今年以来房地产开发投资优于去年，呈回暖的局面。
从房地产开发企业到位资金情况来看，1月份至9月份，房地产开发企业到位资金130571亿元，同比增长7.1%，增速比1月份至8月份加快0.5个百分点。其中，国内贷款19689亿元，增长9.1%；利用外资104亿元，增长1.4倍；自筹资金42024亿元，增长3.5%；定金及预收款43877亿元，增长9.0%；个人按揭贷款19900亿元，增长13.6%。
易居研究院智库中心研究总监严跃进对记者表示，从数据上看，个人按揭贷款数据有所反弹，而且该曲线在最近8个月中持续保持正增长，这说明实际上今年房企的项目资金回款速度是有所加快的，类似数据也在一定程度上改善了房企的资金状况。
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