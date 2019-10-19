原标题：外资有望进一步提高 对A股配置比例

本报见习记者 宓 迪

10月18日起，沪伦通GDR和A股开启跨境相互转换。专家对记者表示，未来，我国资本市场仍会继续扩大双向开放，资本市场开放的深度和广度都将得到提升。

根据近日华泰证券发布的公告，本次发行的GDR兑回限制期为自2019年6月20日(伦敦时间)至2019年10月17日(伦敦时间)(以下简称“兑回限制期”)。本次兑回限制期届满的GDR自2019年10月18日(北京时间)起可以转换为A股股票。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，GDR与A股跨境转换开启，具有重要的意义。开通沪伦通后，部分欧洲资金预计会加大对A股的关注度，也有望进一步提高对A股的配置比例。

天风证券此前发布的研报认为，从GDR上市以来，A股和GDR的价格差逐步缩小，套利空间有限，兑回限制期届满后出现跨境转换的概率较低。

“这标志着一个实质性的推进。”10月18日，东北证券研究总监付立春对《证券日报》记者表示，GDR和A股的跨境相互转换是一个阶段性的创新。

今年6月17日，中国证监会和英国金融行为监管局发布了沪伦通《联合公告》，原则批准上海证券交易所（以下简称上交所）和伦交所开展沪伦通。同日，上交所上市公司华泰证券股份有限公司发行的沪伦通下首只全球存托凭证（GDR）产品在伦交所挂牌交易。

根据上海证券交易所公开信息梳理，目前完成沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案的共有10家机构，分别为：中国国际金融（英国）有限公司、巴克莱银行、海通国际英国有限公司、中信里昂证券英国、工银标准银行公众有限公司、摩根大通证券股份有限公司、汇丰银行有限公司（英国）、高盛国际、华泰金融控股（香港）有限公司和瑞士银行。

此外，今年8月份，国投电力发布了关于GDR申请事宜获得中国证监会受理的相关公告；今年9月份，中国太保公告，于9月23日已审议并通过建议发行GDR并上市的相关议案。

近年来，资本市场双向开放的力度不断加大。新时代证券首席经济学家潘向东分析称，沪伦通是我国资本市场双向开放的一个重要事件，有利于中国和欧洲资本双向流动，对我国资本市场有重要意义和影响。

“扩大资本市场对外开放，可以吸引长期资金入市，优化资本市场结构，建立健全的资本市场体系，提高资本市场效率。”潘向东表示，在此背景下，我国可以更好地利用外资发展本国经济，促进经济转型。此外，资本市场双向开放可以同时为中国和海外的投资者提供更多投资机会，可以提高人民币资产的吸引力，有利于人民币国际化。

潘向东认为，未来我国资本市场仍会继续扩大双向开放，资本市场开放的深度和广度都将得到提升，从而促进我国经济的高质量发展。

(责编：李楠桦、刘然)