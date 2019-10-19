原标题：“六稳”到底稳不稳？刚刚出炉的三季报给出了答案

“六稳”到底稳不稳？刚刚出炉的三季报给出了答案

中国经济到底稳不稳？

国家统计局今天公布三季度主要经济数据，从GDP增速来看，前三季度同比增长6.2%，其中三季度增长6.0%，尽管和上半年相比有所放缓，但仍处于宏观调控的目标区间之内。从横向看，这个速度和全球主要经济体相比，也属于排头兵。(详细>>国家统计局：前三季度国民经济运行总体平稳 结构调整稳步推进)

判断经济的增速和发展的质量，需要更广阔的视角和更深刻的维度。

去年下半年，中央在分析研究经济形势、部署经济工作时提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”。那么，不妨从这“六稳”的角度来看一看，今年以来中国经济的表现。

稳就业：居于首位，就业优先

就业是最大的民生，稳就业在“六稳”政策中居于首位，意味着宏观调控中就业优先战略的政策取向。而积极的就业政策效果也直接反映在三季度的统计数据中。

今年前9月，全国城镇新增就业1097万人。2019年全年城镇新增就业目标是1100万人以上，如此看来，到四季度末，超额完成全年新增就业目标已成定局。作为观察就业的重要指标，全国城镇调查失业率连续两月稳定在5.2%，其中，25—59岁人口调查失业率为4.6%，明显低于城镇调查失业率平均水平，说明青壮年劳动力的就业情况相对较好。

此外，全国企业就业人员9月份每周平均工作时间为46.7小时，比上月增加0.1小时。别小看这0.1小时，它说明企业开工情况还不错，全球经济不景气，能加班也算是个好消息。

稳金融：防控金融风险

金融稳，经济才能稳。稳金融排在“六稳”第二位。

根据央行发布的最新数据，9月末，广义货币(M2)同比多增4867亿元。这说明，企业的信贷需求其实是在上升的，这与今年以来，各宏观调控部门加大逆周期调节力度，及时运用普遍降准和定向降准等工具，降低融资成本、引导金融机构进一步输血实体经济密不可分。

在国家统计局18日的发布会上，新闻发言人毛盛勇也透露，到8月末全国地方政府债务余额为214139亿元，控制在全国人大批准的限额之内，表明外界一直较为担忧的防控金融风险攻坚战正在扎实推进。

稳外贸：经济社会发展的重头戏

“六稳”中第三个是稳外贸。

尽管货物和服务净出口对中国经济增长的贡献率不到20%，但是，外贸带动相关的就业人数超过1.8亿人，外贸的税收占全国税收总量的18%，稳外贸仍然是事关经济社会发展全局的一项重头戏。

前三季度，我国外贸进出口总值22.91万亿元，比去年同期增长2.8%。对“一带一路”沿线国家进出口增长9.5%，高出外贸整体增速6.7个百分点。

来自世贸组织的最新数据显示，尽管受贸易摩擦影响，但是今年前7个月，我国进出口增速仍然高于德国、日本、韩国等国家，继续保持全球货物贸易第一大国地位。不仅如此，我国外贸的全球市场份额较去年同期还提升0.1个百分点。

提高部分产品出口退税率、下调进口环节增值税税率、贸易便利化水平大幅提升等一系列政策举措，有效改善了营商环境，激发了市场主体的活力。目前，我国进口、出口整体通关时间较2017年分别缩短56.4%、64.7%。

稳外资：坚定不移对外开放

如果说外贸是世界经济形势和国际贸易的风向标，外资利用水平则直接关系到全球资本对一个国家或地区经济增长潜力的判断。

今年前三季度，全国实际使用外资6832.1亿元人民币，同比增长6.5%。其中，高技术制造业利用外资保持两位数增幅，高技术服务业同比增幅超过50%。前9个月，在中国新设立的外商投资企业超过了3万家。

在全球经济增长放缓的大背景下，外资稳步增长尤为不易。不得不说，这得益于中国坚定不移对外开放的基本国策和一系列鼓励利用外资的重磅政策与举措。

3月，《中华人民共和国外商投资法》表决通过，进一步加强对外商投资的保护。

6月，新版外商投资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录如期出炉，对外资进入高技术制造领域和中西部地区的鼓励信号愈发明显。

8月，山东、江苏、云南等6个省区新一批自贸试验区设立，更好服务对外开放总体战略布局。

10月，新修改的《外资保险公司管理条例》《外资银行管理条例》进一步放宽外资银行和保险公司准入条件。

不仅有这些制度性的政策不断出台，对外商投资的具体鼓励举措也越来越细，越来越实。

支持外资企业自主选择借用外债模式，鼓励其资本金依法用于境内股权投资；完善电商平台专利侵权判定通知、移除规则；简化外企设立程序；保障内外资企业生产的产品享受同等市场准入待遇；政府采购不得限定供应商所有制形式、投资者国别、产品或服务品牌，等等。随着一系列实打实的稳外资政策措施落地生根，中国对全球投资者的吸引力只会越来越强。

稳投资：现阶段投资需求潜力巨大

稳投资，尽管在“六稳”中排在第五位，但是如果考虑到人均资本存量水平和发达经济体相比，仅为其五分之一左右，会发现中国现阶段投资需求潜力仍然巨大。

中国宏观经济研究院院长王昌林说，这一轮的稳投资政策的核心之处，就在于在增加当期国内总需求的同时，更注重合理有效投资，以发挥出投资对优化供给结构的关键性作用。

前三季度，全国固定资产投资461204亿元，同比增长5.4%，其中，表现最为抢眼的是高技术制造业投资，同比增长12.6%，增速比全部投资快7.2个百分点，高技术服务业投资增长13.8%，增速比全部投资快8.4个百分点。生态保护和环境治理业、教育等短板领域的投资同比分别增长40%、18.5%，分别比全部投资快34.6%和13.1个百分点。这些领域砸下的真金白银为中国经济的增长和民生改善增添了后劲。

稳预期：信心比黄金更宝贵

“六稳”中最后一个是稳预期，信心比黄金更宝贵，预期对于经济增长来说，至关重要。

今年以来，经济增速总体保持平稳，经济结构不断优化，经济新动能不断增强，各项改革不断向纵深推进，这些都对形成稳定预期起到积极作用。尤其是，实施降准和更大规模更大力度的减税降费措施，营商环境逐步优化，微观主体发展信心有所增强。9月份，作为预期判断经济走势的重要先行指标，制造业采购经理指数PMI为49.8%，比上月回升0.3个百分点。

国务院发展研究中心最近对全国9900家各类企业进行了抽样调查，三季度企业订单增长的企业比重比二季度提高了15.4个百分点，20%多的企业明确表示未来要增加用工量。

国务院发展研究中心宏观经济部副研究员杨光普表示，中国经济不缺投资领域，不缺发展空间，关键要增强企业家信心。针对经济形势中存在的不确定性，要增加政策的透明度，要保持宏观政策的连续性和稳定性。另外，要进一步推进全面深化改革，尤其是深化关键领域的改革，持续为市场主体注入信心。

(责编：李楠桦、刘然)