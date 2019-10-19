原标题：中信银行重庆分行积极支持打造重庆汽车制造“升级版”

人民网重庆10月15日电 汽车产业是重庆市的支柱产业，为经济社会发展作出了重要贡献，但近三年来，受行业周期下行、产品创新不足等影响，汽车行业产值呈连续下滑态势。长安福特作为重庆汽车制造中的龙头企业，也面临同样的困难。

植根重庆20年，中信银行重庆分行不仅在经济、产业高质量发展时积极贡献力量，更在需要帮助时体现国有企业应有的担当，助力汽车产业稳增长，促车企转型升级，积极支持打造重庆汽车制造“升级版”。

中信银行重庆分行深入分析重庆汽车产业未来发展机遇，从智能网联汽车、新能源汽车等方向着手，加强对车企转型发展的支持。重庆分行行领导带队主动上门拜访，对企业的“产、供、销”多个环节进行深入调研，了解其研发投入、创新车型推出、销售渠道管理、内控降本举措等。经过双方深入交流和探讨，重庆分行决定加大对长安福特的金融支持，为其提供了一套综合金融服务方案，从流动资金补充、采购成本压降、经销商网络辅导等方面分层给予融资和服务支持。

一是“商行+投行”方式。一方面，将对长安福特的综合授信额度由20亿元提高至100亿元，低定价贷款14亿元企业已全部提款；另一方面，推动其启动债券市场融资，重庆分行在短时间内高质量完成总行投行项目立项，为长安福特超短融债券发行提供承销服务。

二是国际业务优惠定价。长安福特因有大量配套材料需从海外采购，为此，重庆分行向总行申请专项政策，允许以低于指导价和成本价的优惠价格为长安福特办理结售汇业务。

三是推动汽车经销商网络三方融资。在充分了解长安福特后市计划及经销商情况后，重庆分行给予长安福特汽车金融三方网络授信60亿元，缓解经销商资金压力，推动长安福特新型车辆销售。后续，重庆分行还将在个人车贷、银企系统搭建、供应商上游集群融资等方面，加强对长安福特的全方位金融服务支持，配套差异化授信管理、集团资源协同整合等，推动长安福特“焕发新春”。

未来，中信银行重庆分行将重点围绕汽车行业生态圈发展趋势及金融需求研究、全产业链金融服务方案设计、汽车行业营销服务策略制定等，强化汽车行业专业化服务能力。同时，按照总行做强汽车金融特色的要求，以“流融资”创新为突破口，着力打造“汽车云网”，实现汽车金融产品升级换代，助力重庆汽车制造业高质量发展。（彭国威、游晋宇）

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