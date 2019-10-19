赵燕锡：构建共生生态平台 更好为企业赋能

10月19日，金蝶中国高级副总裁赵燕锡在“直达·共生——金蝶云·苍穹技术与生态论坛”上表示，新技术应用不断重构企业业务，构建“生态”让各方力量加入其中，为企业发展更好的赋能。

赵燕锡表示，近年来新的技术不断涌现，并且新的技术在不断的和我们的工作和生活进行融合，对于企业来说，新技术也在不断的重构企业的业务。他认为，这个变化实际上是数字化典型的特征，是从信息化到数字化，从效率到效益的变化。

赵燕锡表示，要实现信息化到数字化的变化，IT架构也在做一次新的升级和变革。他认为，首先是云化，和几年前不一样，现在越来越多的企业表示希望上云，这也使得技术设施发生了新一轮的改变。

另一个是服务化，赵燕锡表示，“微服务”虽是一个新的服务架构，但实际上在互联网上已经应用已久，现在包括金蝶云苍穹在内的企业互联网也在越来越多的进行接入，微服务给企业互联网的应用开发模式、部署模式带来了一次非常大的变革。

再一个就是平台化和中台化，赵燕锡表示，企业的业务能力和以往不一样，功能和特性在不断的变化之中，企业需要一个能够“复用”的平台来解决例如品质化、精准营销这样的具体业务问题，可以让企业能够更敏捷的应对前端问题。

赵燕锡并表示，金蝶云苍穹的定位是做大企业、数字化共生平台，它是包括了SAAS应用还有PaaS应用。他表示，如今大企业的IT应用特别庞大，这需要更多的伙伴加入，一同来为大企业服务，而走向“生态”是金蝶云苍穹的一个重要模式，因此金蝶云苍穹在今年发布了共生的生态战略。

同时赵燕锡还透露，今年金蝶云苍穹还会跟一些行业内优秀的伙伴一起形成战略联盟，包括在今年还组织了追光者大赛，就是要联合各方力量，包括行业内的客户、厂商、高校在金蝶云苍穹的平台上共同来创建应用。希望通过这样的一个模式的变化，能够使得金蝶云苍穹的能力能够服务更多的企业。（赵爽）

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