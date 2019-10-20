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前三季度GDP近70万亿元，同比增长6.2%

中国经济运行总体平稳

邱海峰

2019年10月20日08:58  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：中国经济运行总体平稳（锐财经）

　　10月18日，国家统计局公布的数据显示，前三季度国内生产总值（GDP）697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。分季度看，一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。国家统计局新闻发言人毛盛勇指出，前三季度国民经济运行总体平稳，结构调整稳步推进。下阶段，尽管外部环境严峻复杂，但国内有力的支撑因素比较多，经济有条件保持平稳运行。

　　增速在全球名列前茅

　　“今年以来，世界经济和国际贸易增长都在放缓，国内经济的下行压力较大。中央及时出台了一系列逆周期调节的政策，较好顶住了经济下行压力。”毛盛勇表示，从前三季度主要经济指标来看，经济运行总体平稳。

　　看增速，前三季度经济增长速度是6.2%，比上半年小幅放缓0.1个百分点。初步预计，在全球经济总量1万亿美元以上的经济体中，这个速度是最快的。“现在这个速度和过去比是中高速，但放在全球来看，实际上仍是一个高增长。”毛盛勇说。

　　看就业，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平，就业形势总体稳定。

　　看价格，9月份，全国居民消费价格同比上涨3.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，但扣除食品和能源之后的核心CPI涨幅是1.5%，小幅回落。前9个月，CPI平均涨幅是2.5%，是一个温和上涨的水平。

　　看收入，前三季度全国居民人均可支配收入实际增长6.1%，和经济增长速度基本同步，快于人均GDP增长速度。从名义增长看，前三季度全国居民人均可支配收入增长8.8%。

　　看生态，前三季度，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重比上年同期提高1.2个百分点，单位国内生产总值能耗同比下降2.7%。

　　投资潜力和空间很大

　　前三季度投资增长5.4%，对此怎么看？毛盛勇从三方面进行了分析。

　　增速总体平稳。1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）增长速度为5.4%，比1-8月小幅放缓0.1个百分点，和去年同期持平。“随着投资规模的不断扩大，最近几年投资增速总体在放缓，但当前总体还是比较平稳。”毛盛勇说。

　　结构继续优化。1-9月份，第三产业投资增长速度为7.2%，属于较快增长。同时一些社会领域和高技术领域的投资增长也比较快，1-9月份，高技术制造业投资同比增长12.6%，增速比全部投资快7.2个百分点；高技术服务业投资增长13.8%，增速比全部投资快8.4个百分点。

　　加大支持力度。毛盛勇指出，还要进一步加大力度落实好中央出台的政策，在支持实体经济、促进中小企业和民营企业发展方面，进一步优化营商环境、加强产权保护、加强融资支持等，增强企业家信心。“尽管在这些方面已取得一些成效，但还要继续加大力度。”

　　“投资一头连着需求、一头连着供给，扩大有效投资不仅仅可以扩大需求，还能够扩大供给水平，提高供给质量，优化供给结构，推动技术进步，促进转型升级。”毛盛勇说，从需求端和供给角度看，中国投资增长还有很大潜力和空间。

　　政策效果会继续显现

　　“从下阶段来看，尽管外部存在不确定性，但是国内确定性的支撑因素还比较多。”毛盛勇说。

　　服务业支撑能力不断增强。前三季度，服务业增加值增长速度为7%。从消费市场、居民消费中的服务消费支出等指标来看，服务消费的增长速度超过10%，保持较快增长。“这将拉动服务业保持较好的增长势头，服务业‘稳定器’的作用会不断巩固。”毛盛勇说。

　　消费潜力不断释放。前三季度最终消费支出对经济增长贡献率保持在60%以上，特别是随着居民收入保持比较快的增长，消费环境不断改善，社会保障水平不断提高，供给能力不断增强，消费的基础性作用会不断加强。

　　转型升级的态势持续发展。从制造业来看，9月规模以上工业中高技术产业增加值同比增长11%，比上月加快4.9个百分点；9月战略性新兴产业的增长速度也超过9%。从投资来看，短板领域投资、高技术领域投资持续保持较快增长，1-9月高技术产业投资、社会领域投资增长速度都在13%以上。

　　政策效果持续显现。“今年以来，国家出台了一系列大力度减税降费的政策，效果不断显现。同时还增加了地方专项债的规模和加快了发行进度，效果也不断显现。最近几个月固定资产投资中，基础设施投资在逐步回升。金融领域不断增加对实体经济的支持、促进实际利率下行等方面也是有成效的，有些效果在显现，有的效果后面会继续显现。”毛盛勇说。

　　展望四季度，毛盛勇指出，从最近一些指标可以看到新的变化和迹象。比如9月制造业PMI有所加快、基础设施投资最近两个月在回升、9月和8月工业生产者出厂价格PPI环比都在上涨、汽车生产和销售近两月降幅呈现收窄态势。“这些都是比较好的信号，再加上去年四季度基数相对较低，今年四季度经济保持平稳趋势是有保证的。”

(责编：张桂贵、庄红韬)
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