原标题：为什么说6.2%是一个不低的增速？

尽管前三季度GDP增速创下了多个季度以来的新低，但6.2%仍是一个不低的增速，主要指标保持在合理区间，经济发展的质量和效益稳步提升。

展望未来，国内确定性的支撑因素还比较多，中国经济仍然具有保持中高速增长的条件和潜力，发展底气十足。

中国经济不缺投资领域，不缺发展空间，关键要增强企业家信心。

国家统计局数据显示，前三季度，我国GDP同比增长6.2%，其中三季度增速为6.0%。无论是累计同比增速，还是三季度当季增速，均创下了多个季度以来的新低。

多位专家在接受经济日报记者采访时表示，虽然增速有所下降，但在国内外风险挑战明显增多的复杂局面下，6.2%仍是一个不低的增速。

增速来之不易符合预期

从外部看，今年以来，国际环境更加复杂严峻，贸易壁垒不断增加，地缘政治不确定性上升，国际贸易增长放缓，部分新兴市场经济体面临宏观经济压力以及发达经济体生产率增长缓慢和人口老龄化等因素加剧了世界经济增长乏力的局面。不久前，国际货币基金组织将2019年世界经济增速下调至3%，是2008年国际金融危机爆发以来的最低水平。

从内部看，中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济结构调整阵痛持续释放，国内改革和发展任务繁重。

在此背景下，中央及时出台了一系列逆周期调节政策，较好顶住了经济下行压力。从这个角度看，前三季度中国经济交出增长6.2%的成绩单，殊为不易。

而且，无论是6.2%的累计增速，还是6.0%的当季增速，都处于政府工作报告确定的“国内生产总值增长6%－6.5%”目标区间内，符合宏观调控的预期，为实现全年经济增长的预期目标奠定了坚实的基础。

国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，“6.2%的增速在全球主要经济体里是名列前茅的。初步预计，在全球经济总量一万亿美元以上的经济体中，这个速度是最快的。这个速度和我们过去比是中高速，但是放在全球看，实际上仍是一个高增长”。

更为重要的是，尽管GDP增速放缓，但是主要经济指标均运行在合理区间。从就业看，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，已完成全年目标任务的99.7%；从物价看，前三季度，全国居民消费价格同比上涨2.5%，扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.7%，涨幅比上半年回落0.1个百分点；从收入看，前三季度，全国居民人均可支配收入22882元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.1%，与经济增长基本同步。

值得注意的是，尽管经济运行总体平稳，但也存在需求放缓压力和结构性问题并存的现象。交通银行首席经济学家连平表示，受全球经济放缓和中美贸易摩擦不确定的影响，外需减弱压力可能进一步显现。在内外需求走弱的影响下，企业投资和生产意愿相对较弱，需要关注。

发展质量效益稳步提升

观察一个经济体的经济运行状况，不仅要看其经济增长数量指标，考量其经济增长的速度和规模，更应该关注其质量和效益的指标。

国家统计局副局长盛来运表示，在继续关注中国经济增长的同时，要更加重视经济的高质量发展，即更加重视经济结构的优化，更加重视民生事业的改善，更加重视新动能的成长，更加重视生态环境的保护和可持续发展。

今年前三季度，我国GDP增速虽然呈现逐季放缓趋势，经济下行压力进一步显现，但经济发展的质量和效益仍在稳步提升。

从产业结构看，三季度三次产业增加值占GDP的比重分别为6.2%、39.8%和54.0%。与上年同期相比，第一产业比重持平，第三产业比重提高0.6个百分点。三次产业对经济增长的贡献率分别为3.2%、36.3%和60.6%，服务业“稳定器”的作用不断巩固。

从需求结构看，前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率为60.5%，拉动经济增长3.8个百分点，仍是经济增长的重要动力。前三季度，居民消费支出中服务消费占比为50.6%，比上年同期提高了0.7个百分点，消费结构不断优化升级。全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.4%，其中第三产业投资同比增长7.2%；高技术制造业投资同比增长12.6%，增速比全部投资快7.2个百分点；高技术服务业投资增长13.8%，增速比全部投资快8.4个百分点。

“从数据来看，经济增长重心逐渐向第三产业转移，投资结构持续优化，有助于经济增长质量的提升。”连平说。

国家统计局国民经济核算司司长赵同录指出，随着全面深化改革持续深化，新兴产业的培育壮大和传统产业的升级改造不断推进，新动能引领作用不断增强。前三季度，规模以上工业战略性新兴产业增加值同比增长8.4%，规模以上工业高技术制造业增加值同比增长8.7%，分别高于全部规模以上工业增加值增速2.8个和3.1个百分点。

此外，重大区域战略稳步推进，区域协调联动发展的新格局正在形成，清洁能源消费量占能源消费总量的比重有所提升，单位国内生产总值能耗同比下降，均凸显了经济发展质量的提高。

经济增长底气足潜力大

由于三季度经济增速为6.0%，触及“6.0%-6.5%”目标区间的下限值，因此有些人担心四季度中国经济增速将“破6”，甚至担心全年经济增速将跌出“6.0%-6.5%”的目标区间。

毛盛勇表示，展望今后一个时期，尽管外部存在不确定性，国内确定性的支撑因素还是比较多，中国经济总体平稳、稳中有进的态势没有变，仍然具有保持中高速增长的条件和潜力，发展底气十足。

在毛盛勇看来，当前我国服务业支撑能力不断增强，消费潜力不断释放，转型升级态势持续发展，一系列逆周期调节的政策效果持续显现，这些都将为中国经济的持续健康发展提供稳健的支撑。

最近，随着扩大内需力度加大，部分经济运行指标出现了新的变化。例如，9月份，制造业PMI有所加快，体现在新订单指数、生产指数在加快；基础设施投资最近两个月都在回升；PPI同比尽管在下降，但是9月环比在上涨；对生产销售影响比较大的汽车生产和销售近两月降幅呈现收窄态势。“这些都是比较好的信号，再加上去年四季度基数相对较低，今年四季度经济保持平稳趋势是有保证的。”毛盛勇说。

连平认为，由于9月部分经济指标出现企稳迹象，随着稳增长政策释放效力，四季度经济下行压力有望得到缓解。英国脱欧达成协议，中美贸易谈判取得阶段性进展，外部压力和风险也有望减小，全年经济增速将落在6.0%-6.5%的目标区间。

国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬也表示，考虑到前两个季度我国经济增速快于三季度，加上对第四季度走势各方已经有了比较充分的思想准备，政策层面也有积极应对举措，今年完成6.0%-6.5%的目标应该是没有问题的。

“从中长期看，中国经济增长的潜力毋庸置疑。”冯俏彬指出，我国的人口与市场规模、劳动力素质、产业基础，以及我国现在所处的工业化后期以及城镇化中期的历史阶段，都构成中国经济增长潜力的诸多侧面。只要加强逆周期调节，努力激发和扩大内需，继续深化供给侧结构性改革，调动广大市场主体的活力，中国经济就一定能顺利通过这个历史关口，迎来光明的未来。

连平建议，当前，面对经济下行压力，一方面要把稳增长作为首要任务，另一方面要加大调结构力度。稳增长措施应有保有压，不应全面刺激。在确保经济运行在合理区间的基础上，要防止债务膨胀风险和结构性通胀风险。

“信心比黄金更重要，现阶段更是如此。”盛来运指出，中国经济不缺投资领域，不缺发展空间，关键要增强企业家信心。针对不确定性的问题，我们要增加政策的透明度，保持宏观政策的连续性和稳定性；要澄清质疑，把当前面临的困难和挑战在一定的场合下跟市场主体讲清楚；要深化改革，尤其是深化关键领域的改革。

(责编：张桂贵、庄红韬)