王汉君：全程物流系统赋能港口运营 

10月19日至20日，直达·共生——金蝶云·苍穹技术与生态论坛在京举行。在19日举行的论坛的实践分享环节， 宁波港信息通讯有限公司副总经理 王汉君在发言时表示，全程物流系统赋能港口运营，助力港口生态圈健康运作。

王汉君表示，随着时代的发展和科技的进步，很多需求已经不只是企业内部产生的了，而是更多的来自于企业周边的合作伙伴以及基于协同的业务上产生的。

王汉君认为，港口最主要的目的还是为客户能够提供高效的、成本低的、人性化的、便捷的服务，这也是港口的初心使命。所以，如何让港口生态圈健康运作，是我们最终要达到的目的。

王汉君表示，传统的物流组织模式中很多都是围绕着港口来进行的，这种模式就会造成很多的人力资源排布在整个物流的各个节点里面，资源信息不对称，导致资源的浪费。“我们提出了一体化供应链服务的设想，就是系统主要的核心是港口运营中台，这个运营中台有了之后，在港口物流里面只要找到了相应运营商，其他的各个码头里面都不要去跑了，就可以提供一站式的服务。”王汉君说。

在介绍宁波港的全程物流平台时，王汉君表示，全程物流平台搭建了物流服务平台的发布平台，并对物流进行耕作，建立了客户大数据，然后对物流任务进行分解。“通过这样一套系统，我们把码头的数据、货主的数据都可以集中在一起，这样就可以进行深度的分析，通过分析，像港口比较常见的痛点船舶拥堵情况，就都可以做一些应用开发。”

王汉君在发言中介绍到，在仓储平台上做了全程物流系统之后，宁波港首先做了一个自定义的组件，把一些原生的应用和我们自定义的应用组合起来，实现一些特定的组合。这个体现了苍穹在目前所具备的基本的功能，并且未来它是可以承载不断扩大的、功能会不断增强的。然后是开票接口和WEB端做了一些集成。再然后是利用苍穹的存储器，实现内部客户和外部客户附件的统一管理。最后是把全程物流系统和宁波港以前已经建好的IT系统做了大量的集成，像一些门户身份证认证和OA系统也是无缝衔接，做了一些应用的开发。“所以，苍穹整个的理念和宁波港的发展理念非常的一致，通过合作宁波港业务环节也享受到了由此带来的很多便捷。”他表示。（牛广文）

(责编：赵爽、庄红韬)