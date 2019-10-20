周军波：温氏数字化转型五年规划正在实施 

10月19日至20日，直达·共生——金蝶云·苍穹技术与生态论坛在京举行。在19日举行的论坛的实践分享环节， 温氏集团信息中心副总工程师周军波在发言时表示，温氏将通过5年数字化转型到2023年实现整个产业链的系统全面的云应用。

在谈到现代农业的未来发展趋势时，周军波表示有四个趋势，第一个是纵向一体化；第二个是布局终端；第三个是规模化发展；第四个是精细化管理。

在回顾温氏和金蝶的合作时，周军波介绍到，从1999年温氏购买金蝶单机版财务软件K3起，时至今日双方合作已有20年。“我们一直都是站在金蝶这个巨人的肩膀上来实现我们的信息化价值的呈现。”周军波表示。

周军波在发言中还介绍了基于金蝶云苍穹打造温氏现代农业产业互联网平台，这其中包括温氏商城、温氏的阳光采购、以及温氏的农户服务平台，这也成为温氏的“后台、中台、前台”。

在谈到数字化转型时，周军波表示，温氏的数字化转型分为5年规划，“在去年和今年，我们正在实现温氏销售商城还有阳光采购及合同云、供应链等等这方面系统的云+端的实现，在未来的2年，到2020年到2021年温氏将把养殖系统往系统上迁移，到后面的2年温氏会将原来EAS的财务系统还有相关的财务系统相关的系统，进一步深化，并迁移到苍穹平台，最后就是到了2023年之后我们希望将温氏整个产业链的系统全面的实现云应用。”周军波介绍说。（牛广文）

(责编：赵爽、庄红韬)