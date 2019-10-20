金蝶云点苍穹技术与生态论坛暨首届追光者大赛颁奖举行

10月19日—20日，金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖国际会展中心正式开幕。19日下午，金蝶云·苍穹技术与生态平行论坛隆重举行。本次分论坛也是首届「追光者」金蝶云·苍穹开发者大赛颁奖典礼。

拥抱新技术，实现创新成长

“产业互联网时代，产业有新的需求，也需要新的技术助力。新时代每一家企业都应该拥抱新技术，结合企业的内生成长需求一起实现创新成长”。金蝶中国高级副总裁赵燕锡表示，金蝶云·苍穹作为新一代大企业数字共生平台，正在用新的模式，通过不断加入的新伙伴，走上生态之路。未来，希望更多企业和伙伴能够加入这个共生的时代，利用新型的技术帮助企业实现数字化转型。

金蝶云·苍穹是中国首款自主可控和基于云原生架构的企业级云服务平台。以“人人、生态、体验”为设计理念，提供完整的企业级 SaaS 服务和 PaaS 服务。云原生架构是第三次IT架构革命，金蝶云·苍穹在国内率先采用云原生技术，是企业数字化高生产力的有力支撑，金蝶云·苍穹和华为云一起共建PaaS平台，助力大企业数字化转型。华为云首席架构师顾炯炯表示，金蝶云·苍穹和华为在企业服务上具有高度互补性，双方技术、产品与服务能够深度融合，为客户创造更好的体验。

首届金蝶云·苍穹追光者大赛颁奖盛典

同时，「追光者」金蝶云·苍穹开发者大赛结果也正式揭晓，大赛是由金蝶联合亚马逊AWS共同启动，旨在依托金蝶云·苍穹平台为全球企业应用开发者提供创新与成长的舞台，助力企业应用创新，为产业互联网注入新动能。今日，大赛结果正式公布，莫亚科技物流云研发团队经过五个月的研发获得了本次大赛一等奖。陕西立邦、温氏现代农业项目团队斩获了二等奖，宁波港全程物流、德龙钢铁冶金与采掘行业团队获得了三等奖。

共建生态联盟，助力更多企业上云

金蝶一直坚持“共生”的生态战略，与生态伙伴做到“你中有我，我中有你”，共建共赢。金蝶基于金蝶云·苍穹平台打造行业生态，不仅为伙伴提供生态化的平台，还为客户提供生态化的产品解决方案。

金蝶还坚持为客户提供生态化的产品解决方案，帮助更多的企业实现产业互联网转型。会上，温氏集团信息中心副总工程师周军波和宁波港信息通信有限公司主任工程师王汉君分别分享了他们的产业互联网实践。在农业互联网领域，金蝶与温氏集团合作，实现覆盖全产业链的信息化系统，助力温氏成为全球第一大养鸡企业、第二大养猪企业；在港口领域，宁波港信息通信有限公司依托港口资源能力和业务能力、借助金蝶技术平台能力，快速搭建港口产业互联网平台，打造港口生态，助力国家港口发展。宁波港信息通信公司主任工程师王汉君表示，相信未来在金蝶云·苍穹的帮助下，将很快打造现代港口产业互联网，构建现代港口产业生态。

金蝶中国助理总裁李帆表示，今天企业的IT已经不只是单纯的资源计划的编排，更多的是体现能力和业务相结合。金蝶云·苍穹基于云原生技术，研发了技术中台、业务中台和数据中台。金蝶云·苍穹承载着中国国产化ERP在这个新时代的新使命，凭借其”人人·生态·体验“的设计理念，助力大企业打造数字共生平台。（牛广文）

(责编：赵爽、庄红韬)