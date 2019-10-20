金蝶云全球用户大会在京举行共话“企业成长之道”

“现代农业如何连接百万农户？复杂精细的制造业如何实现产业协同？10月19至20日，北京雁栖湖国际会展中心，以“直达·共生”为主题的“金蝶云全球用户大会”对数字经济时代企业成长的问题给出了答案。

中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任，全国政协委员、中国财政科学研究院党委书记兼院长刘尚希，北京大学国家发展研究院BiMBA院长陈春花，香港创业创新研究院院长曹仰锋，金蝶集团董事会主席兼CEO徐少春，华为公司董事、质量与流程IT总裁陶景文，温氏集团董事长温志芬，分众传媒创始人江南春，光峰科技CEO薄连明，亚马逊AWS AI研究院院长张峥等行业领袖，及超过3000位企业管理者齐聚雁栖湖畔，共话企业成长之道。

10月20日，金蝶集团董事会主席兼CEO徐少春在金蝶云全球用户大会上发表演讲

“数字经济时代，企业管理已从ERP（企业资源计划）时代进入EBC（企业业务能力）时代。”徐少春表示，企业在数字化转型过程中，通常会面临思维模式、业务、技术三方面的“阵痛”，传统ERP应用只侧重“资源”或“计划”，已经无法满足数字化企业的新需求；企业级应用正在快速转移到“业务”这一核心，发展成为一种更加广泛的“企业业务能力”。

金蝶中国总裁沈崇锋在报告中分享，数字经济时代，企业关注的焦点不再是企业内部，而是整个产业链生态，更加重视数据资源和数据管理。大会期间亦发布了面向大企业的PaaS+SaaS平台——金蝶云·苍穹2.0,作为“新一代大企业数字共生平台”。金蝶云·苍穹2.0的共享中台，可以支撑敏捷前台，成为构建企业业务能力的“发动机”；其高生产力PaaS，可以帮助大企业构建开放的生态服务，成为构建企业业务能力的“加速器”；其自主创新技术，已通过华为及其他国产厂商的数据库、操作系统、芯片等产品兼容性互认证测试，成为构建企业业务能力的“安全带”。

大会现场还发布了基于行业实践视角的《2019产业互联网白皮书》，作为5月成立的“产业互联网实验室”的重要研究成果，白皮书着眼于消费互联网迈向产业互联网的关键转折点，全新定义产业互联网，基于价值链重构，从战略、战术、布局、路径四个维度搭建产业互联网转型框架，并结合综合集团、制造业、零售分销等典型行业的成功实践经验，用案例深入浅出剖析了产业互联网不同产业的具体企业上的实践应用，探索企业转型之路和成长之道。

本次大会以“直达·共生”为主题，徐少春阐释，直达是聆听企业领导者内心无声的呼唤，洞察企业转型的真问题，直接链接客户、上下游。共生是帮助企业重构价值链，打造产业互联网，实现协同共生。大会上，华为、温氏、光峰科技、分众等企业也纷纷就数字经济时代的企业成长之道，分享了自身的创新实践。（牛广文）

(责编：赵爽、庄红韬)