前沿科技 牵手未来（经济聚焦）

观众在中关村论坛现场与自适应机器人互动。

本报记者 贺 勇摄

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超高速光固化3D打印机、中医舌象仪、让人元气满满的睡眠舱……近日举行的中关村论坛上，各种前沿新技术、新产品纷纷亮相。无论是商业航天、5G应用，还是农业生产、工业制造，新技术催生新业态、新模式，不但提升了产业价值，还不断刷新着人们对于美好生活的体验。越来越多的新技术、新产品走出实验室，飞入寻常百姓家。

正努力打造世界领先科技园区和创新高地的北京中关村近日迎来一场科技盛会。来自美国、俄罗斯、德国、法国、日本、以色列等50个国家和地区的科学家、企业家、投资人齐聚2019中关村论坛，分享前沿研究成果，把脉未来产业发展，共话科技成果转化。

新技术带来新产业

商业航天、5G应用方兴未艾

硬科技，通常指能够对经济发展产生长期重大深远影响的科技，包括人工智能、基因工程、新能源等等。今年，中关村论坛推出的第一个平行论坛，就是“硬科技与青年创业”，聚焦那些取得技术突破、能迅速形成生产力的领域。

北京千乘探索科技有限公司创始人苗建全说：“几年前，国务院发文鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设，鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星。”他认为，中国的商业航天经过几年的酝酿、探索、突破，目前已开始形成商业链条，展现广阔前景。

千乘科技自主研发的遥感卫星，成功发射入轨，稳定运行在同步轨道上，企业通过“做、管、用”实现太空中航天核心资源产品建设，为各行业提供遥感、通信、导航定制服务。

从事卫星发射和相关制造的多家民营公司，集体亮相论坛的“前沿产业展”，其中一家公司已实现一箭七星的成功发射和入轨运营，成为世界上屈指可数的卫星商业发射公司之一。他们认为，商业航天蓬勃发展，正在形成“天地一体”的新产业，融入各行业发展和百姓生活。

2019年是我国5G的商用元年，“5G赋能未来产业”是中关村论坛的一个热点。

加拿大皇家科学院和工程院两院院士吴柯教授认为，未来5G是连接一切的，将创造出全新产业。那时智能手机将是个人的得力助手，如心脏病突发，智能手机能够马上感知，迅即报告系统，同时呼叫急救。

中国工程院院士邬贺铨举例介绍5G的应用，5G加8K，能够带来高清晰度、高精度、高动态的视频直播。一场体育比赛，5G网络可以同时把多个机位的视频传出来，通过三维合成，带来360度的场景体验。仅这一项技术，就会给文体产业带来巨大改变。

中国通信标准化协会理事长奚国华认为，未来，5G的终端会更主要应用于智能城市、产业互联网等，加强5G新型终端研发十分关键。

新模式带来新突破

农业生产、工业制造思路刷新

民以食为天，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。作为传统行业的典型代表，农业如何通过模式创新实现未来新发展？

今年，中关村论坛首次将“未来农业”列为平行论坛之一，探讨农业前沿科技与未来发展方向。中国农业科学院党组书记张合成表示国家队要发挥应有作用。

“所谓未来农业，就是生产者以新的生产方式，满足消费者对安全、绿色、健康、多元的产品、业态和服务的需求。”中国工程院院士、中国农业科学院副院长王汉中介绍。

新的生产方式既包括绿色化的投入，也包括规模化的生产、机械化的操作。

海归科学家、北京佳格天地CEO张弓提出，可以通过信息技术，改变几千年来中国农业“看天吃饭”的现状，变成借助卫星和气象大数据“知天而作”，通过因地制宜的方式提升农业生产效率。

城镇化在快速推进，未来城市里的第一产业该如何发展？“我认为出路在智慧农业，我们希望通过植物工厂可以解决城市的有机食品供应问题，还要重构农业的生产者和城市消费者的信任关系，这是两个重大的任务。”中国人民大学副校长朱信凯说。

传统农业“老树开新花”，传统工业同样焕发新生机。“工业互联网是推动传统工业数字化转型的关键路径。”国家工业信息安全发展研究中心副主任李新社介绍，在数字化之前，企业通常是单打独斗；而到了互联网平台上，就有机会对传统生产链全要素进行重新塑造，共享平台上的其他资源，实现制造业资源的泛在连接、高效重新配置等。

用友网络科技有限公司高级副总裁王健认为，工业互联网是制造业解决面临问题的重要途径。他举了两个例子，江铜集团以其下属贵溪冶炼厂为试点，从传统工厂转型智能工厂，使得生产效率大为提高；某科研院所对生产制造进行大数据管理，电源生产周期缩短40%左右，地面整车生产周期缩短2/3。

近十年来，我国互联网发展正在从消费互联网向工业互联网过渡，这一过渡有助于提升生产力、降低成本以及带来更大的产业价值。

新发展带来新生活

共享出行、主动降噪体验轻松

“未来”，是2019中关村论坛上最热的词。这个“未来”，是触手可及的。科技的美好就是不断刷新人们对于美好生活的体验，不断为人们提供更好的生活。

北京开元马腾科技有限公司CEO廖天行与众人分享“为共享出行服务打造的智能电动汽车解决方案”。他们研发的电动车针对城市出行而设计，其中的新技术是电动汽车智能换电站，可以快速替换电池。

噪音污染是现代社会中人们经常碰到的问题。在2019中关村论坛上，一种新技术——打造“安静的声音”，吸引了众多嘉宾驻足。

“传统用隔音材料阻隔吸收的降噪手段，无法从根本上解决噪音问题。”安声科技CEO刘益帆介绍，他们开发的主动降噪技术，使用麦克风侦听噪音，通过芯片计算噪声声波，并控制喇叭发出反向声波。“两种声波在传播过程中会互相叠加、抵消，从而达到降噪的效果。”目前，公司已经尝试将芯片配套安装在抽油烟机、吸尘器、吹风机等多种产品上。

“未来，AI（人工智能）可以帮助我们更好地分析数据，找到各种各样的医学假设，也可以帮助我们进行药理学研究，但它不会取代医生。”对于人工智能在医疗领域的应用，欧洲科学院院士、德国人工智能研究中心联合创始人汉斯·乌思克尔特充满信心。

在论坛现场，众多前沿科技成果的展示，让未来变得触手可及。

超高速光固化3D打印机、具有中国文化特色的中医舌象仪、能让人元气满满的睡眠舱……人工智能、生命科学、智能制造、新材料与新能源，越来越多的新技术、新产品走出实验室，飞入寻常百姓家。

新技术催生新业态、新模式，新供给形成新需求、新消费。“从长期来看，技术进步是经济持续增长的重要源泉。”与会专家表示，“这些新动能在为人们带来崭新生活的同时，也在塑造着中国经济发展的新优势。”

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 11 版）

(责编：岳弘彬)