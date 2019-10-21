忽视游客体验，走不远（微经济）

人民对美好生活的向往，决定了旅游市场的发展方向。一些门票贵、体验差的景区，应及早认识这一趋势，否则终将面临“凉凉”的命运

近年来，国内旅游产业发展蓬勃向好。国人旅游热情高涨，对旅游休闲需求越来越旺盛。

但是，假日出游，除了遭遇“人从众”之外，笔者还听到不少朋友的抱怨：有的景区，门票上百元，里面却还有另收费的园中园。还有的景区，核心景区内不需要乘车，但偏偏把大门设得远远的，逼得游客乘摆渡车前往，一来一回，每人又多花几十元车费。

“体验不好，下次不去了，就这么搞，他们不怕没人去？”朋友愤愤不平地说。

“咱们国家呀，人多，旅游需求旺，景区不怕你不来，反正有的是人来。”另一个朋友分析道。

朋友们的讨论，引发了笔者的深思。当前，在井喷式发展的旅游市场面前，一些景区确实“躺着就能把钱挣了”，自然就没有什么动力去优化游客体验。门票贵、体验差，做一锤子买卖，仍是当前一些旅游景区的问题所在。

不过，笔者以为，这只是当前阶段的暂时问题。不信你看身边，越来越多朋友开始关注旅游品质。这次讨论，不也正体现了人们对品质旅游的追求吗？

从跟团游到自由行，从观光游到深度游，从住普通旅社到住星级酒店再到住特色民宿……从需求侧来看，近几年，我国旅游市场在总量增长的同时，也伴随着旅游消费结构升级的加速。

博物馆游、房车自驾游、邮轮游、康养游、美食游……从供给侧来看，越来越多的特色产品正引爆旅游市场。

在社交网络上写游记，分享旅游体验，比较旅游景点的相关评价后再出行……从信息交换上看，社交网络上旅游景点的口碑传播面越来越广，正成为影响年轻游客选择的重要因素。

贵州、江西、河南、上海……从市场竞争来看，越来越多的省份在特定时段推出景区半价大礼包，并且都收获良多。你看，在暑期优惠政策的推动下，贵州当年暑期接待游客同比增长43.4%。

因此，结合需求和供给来看，结合当前和长远来看，笔者相信，人民对美好生活的向往，决定了旅游市场的发展方向。那些门票贵、体验差的粗放式发展景区，应该及早认识到这一趋势和潮流。躺着赚钱，不是长久之计，忽视游客体验，终将面临“凉凉”的命运。

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 11 版）

(责编：岳弘彬)