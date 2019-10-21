减税降费实施效果良好（锐财经）

近日，财政部公布前三季度财政收支情况。数据显示，1-9月累计，全国一般公共预算收入150678亿元，同比增长3.3%，全国一般公共预算支出178612亿元，同比增长9.4%。细看这份“国家账本”，前三季度，积极的财政政策加力提效，减税降费各项政策激发市场主体活力，同时财政支出较快增长，大力支持稳增长和保民生等重点领域投入。

减税降费规模空前

自今年1月1日起，小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除政策正式实施，此后，深化增值税改革、降低社会保险费率等政策也陆续出台，减税降费规模空前。

这在财政收支中有着清晰的体现。数据显示，自5月以来全国税收收入连续下降，5-9月分别为同比下降7%、6%、2.8%、4.4%和4.2%，1-9月全国税收收入累计下降0.4%。

具体看，主体税种同比下降或仅有小幅增长。其中，工业企业实际缴纳的增值税收入下降4.1%；企业所得税增长2.7%，增幅同比回落9.8个百分点；个人所得税下降29.7%；进口货物增值税、消费税下降8.1%。行政事业性收费在去年同期大幅下降19.3%的基础上，今年1-9月再下降0.1%。

“减税降费实施效果良好。”财政部税政司一级巡视员徐国乔说，当前初步实现了制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增的“三个确保”要求，同时坚持普惠性减税与结构性减税并举，聚焦减轻小微企业税负，重点支持了民营和小微企业发展。在减税降费利好下，企业成本负担有效降低，有力促进企业加大研发投入，增强市场信心和经济增长后劲，居民消费活力也进一步提升。

徐国乔说，今年政府工作报告中提出，通过减税降费全年将减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。从截至目前的实施情况来看，全年减负量将比预计还会多一些。

财政收入运行平稳

在减税降费背景下，财政收入增长从哪来？

数据显示，1-9月累计，全国非税收入23708亿元，同比增加5363亿元，增长29.2%。财政部国库支付中心主任刘金云介绍，非税收入增幅高，主要是中央通过特定金融机构和央企上缴利润，地方也采取盘活国有资源资产及国企上缴利润等方式增加非税收入，弥补税收下降带来的收入缺口，促进财政收支平稳运行。

具体来看，国有资本经营收入4792亿元，同比增加3812亿元，增长3.9倍，拉高全国非税收入增幅21个百分点；国有资源（资产）有偿使用收入6132亿元，同比增加1005亿元，增长19.6%，拉高全国非税收入增幅5个百分点。

与此同时，全国财政支出保持较快增长，大力支持稳增长和保民生等重点领域投入。1-9月，全国一般公共预算支出同比增长9.4%，增幅比去年同期提高1.9个百分点，比预算增幅高2.9个百分点。中央财政通过加快财政转移支付预算下达和资金拨付进度，有力支持地方加快支出预算执行。1-9月拨付地方转移支付资金60579亿元，完成预算的80.3%，比序时进度快5.3个百分点。

“总的看，前三季度财政收入运行总体平稳，如果将减税等因素还原回去，预计全国财政收入增幅与GDP现价增幅基本匹配，保持在合理区间。”刘金云说，展望第四季度，经济将继续运行在合理区间，去年四季度财政收入基数较低，加上去年10月提高个人所得税起征点翘尾减收因素没有了，预计全国财政收入增长将有所回升。从中央来看，特定金融机构和央企上缴利润等还会有一些收入入库，预计可以完成全年中央财政收入增长5.1%的预算目标。

多措应对收支压力

受经济下行压力加大、减税降费政策效果显现等影响，今年地方财政收入增速放缓，如何应对收支平衡压力备受关注。对此，财政部预算司副司长郝磊表示，积极采取多种措施，确保财政运转不出问题。

一方面加大对地方转移支付力度。为支持地方财政平稳运行，今年中央财政安排对地方转移支付7.54万亿元，比上年增长9%，是近年力度最大的。在分配均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金时，向基层财政困难地区和受减税降费影响较大的地区倾斜，增强这些地区的财政保障能力。

另一方面督促地方压减一般性支出。在落实今年政府工作报告明确的压减一般性支出5%的要求基础上，进一步加大压减力度，力争达到10%以上，节省下来的资金优先用于落实保工资、保运转、保基本民生等支出。

同时指导地方多渠道筹集资金弥补减收。地方财政部门可结合本地实际，统筹采取调入预算稳定调节基金、提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例、盘活存量资金和国有资源资产等方式筹集资金，努力实现预算收支平衡。

郝磊表示，地方政府要合理安排支出优先次序，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位。“下一步，我们将继续密切关注地方财政运行情况，指导各地扎实做好财政收支预算管理，及时采取必要的防范化解措施，确保地方财政运行平稳。”郝磊说。

(责编：岳弘彬)