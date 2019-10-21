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2019全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会开幕

2019年10月21日07:29  来源：海外网
 
原标题：2019全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会开幕

　　10月17日上午，由商务部流通产业促进中心主办的2019全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会在山东济南开幕，十一届全国政协经济委员会副主任、商务部原副部长张志刚，商务部市场体系建设司副司长郑书伟，商务部流通产业促进中心主任刘德成，济南市人大常委会副主任李胜利，山东省发改委副主任、重庆市政府副秘书长赵锋，重庆市商务委主任张智奎，山东省商务厅副厅长张义英，以及湖北、宁夏、内蒙古等商务主管部门和部分商协会负责同志出席大会并巡馆。

　　在全国农商互联供应链创新发展论坛上，张志刚表示，在新的发展阶段，中国农产品供应链体系日益完善，农产品流通现代化水平快速提升，新型流通模式和业态蓬勃兴起，农商互联成为推进农产品流通体系升级、拓展农产品有效供给的新路径。作为农商互联工作的重要载体，全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会将继续发挥产业集聚优势，积极推动农产品上行，落实农产品供给侧结构性改革，继续为构建新型农商关系、促进产销衔接、助力精准扶贫等发挥积极作用。

　　下午，全国农商互联暨精准扶贫产销对接会召开，对接会以“加强产销对接，助力脱贫攻坚”为主题，组织“我为家乡代言”贫困地区特色农产品推介活动，拓宽贫困地区农产品销售渠道。刘德成主任出席对接会并在致辞中表示，商务部流通产业促进中心将充分发挥全国农商互联产业联盟优势，为贫困地区特色农产品搭建品牌服务平台，打造全产业链命运共同体，探索乡村振兴新路子，共同为构建“流通强国，消费大国”目标作贡献，为打赢脱贫攻坚战助力。

　　大会期间，还举办了鲁渝农商互联暨消费扶贫合作交流大会、云南绿色食品全国巡展(济南站)产销对接活动、广西贫困地区农产品专场推介活动、河北产销对接活动专场等4场活动，商务部流通产业促进中心主任刘德成、副主任安宝军分别参加上述活动并致辞。

　　本次大会展览面积近3万平方米，设置农商互联成果展区、主宾省展区、特色农产品展区、综合技术服务展区、农产品商品化装备展区、省市组团及消费扶贫展区六大主题展区。来自全国31个省(区、市)具有较强影响力的农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、农产品商品化处理设备企业、综合技术服务企业等1000余家企业参展。

　　其中，山东、河北、内蒙古、重庆、陕西、宁夏、江西、云南等28个省(区、市)组团参展参会。与往届相比，本届大会展品种类更加丰富，覆盖农商互联全产业链，新增了农产品商品化设备专区，展出大蒜机械化种植设备、辣椒及水稻加工精选设备、水果分级清洗设备等设备。大会当日600余家专业采购商到会采购，2000余名专业观众参会。(图文:许广占)

(责编：冯粒、曹昆)
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