原标题：全国水泥市场需求回暖

近期，全国多地水泥价格出现大幅上涨，北方水泥企业也实现了“逆袭”，前三季度业绩大幅攀升，涨势喜人。记者从中国水泥协会获悉，今年以来全国水泥价格均呈现同比上涨态势。数据显示，前三季度全国标号42.5水泥平均价位达到432元/吨（西藏除外），比去年同期上涨13元/吨，同比增长3%。

工业和信息化部公布的数据显示，今年1月份至8月份，全国水泥产量14.7亿吨，同比增长7%，其中8月份水泥产量2.1亿吨，同比增长5.1%。1月份至7月份，全国水泥行业实现营业收入5425亿元，同比增长16.2％，比整个工业增速高11.3个百分点；利润总额997亿元，同比增长27.2％，比整个工业增速高28.9个百分点。

“水泥价格整体上涨是因为华北、西北等地区市场需求比去年同期明显上升。”中国水泥协会执行会长孔祥忠告诉经济日报记者，今年以来，水泥行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢固树立和践行新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，这为行业整体保持平稳运行，产品产量保持增长，经济效益稳中向好奠定了良好基础。

回顾全国水泥价格走势，自2018年下半年以来，全国大部分地区水泥价格以上行为主，今年9月份以来全国各地水泥价格都呈现出上涨势头。从区域来看，今年前三季度全国大区水泥价格涨幅最大的是华北地区，同比增长9.6%，其次是中南、华东和西北地区，东北地区水泥价格仍处于同比下降态势。“华北市场复苏，东北市场持续下滑，西北市场好于上年。总体来看，在水泥行业供给侧结构性改革推动下，北方水泥企业盈利水平已有所提升。”

部分北方企业前三季度业绩也反映出了其所在地区水泥市场涨势。冀东水泥10月9日晚发布公告，公司预计前三季度实现净利润24.3亿元至24.8亿元，同比增长33.76%至36.52%。甘肃祁连山水泥集团股份有限公司10月10日发布2019年第三季度业绩预增公告，公司预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为10.3亿元左右，同比增长87%左右。由此可见，北方水泥企业通过前三季度业绩大幅攀升实现了“逆袭”。

对于公司业绩增长，冀东水泥表示，2019年前三季度受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进及核心区域市场需求改善的积极影响，市场秩序持续好转，公司水泥和熟料综合销量同比增加，售价进一步理性回归。接下来，公司将进一步加大管理强度，大力推进生产企业“培优”及战略营销，推动运行质量持续提高，经济效益提升。

“北方水泥企业业绩攀升主要得益于当地市场需求好于上年同期。”孔祥忠说，“此外，部分省份有一定量的产品海运南下，执行错峰生产的力度也好于往年。”

虽然部分地区水泥价格涨势喜人，但从全国范围来看，水泥价格有涨有跌，尤其是贵州、宁夏、辽宁等地水泥价格全国最低，有补涨的空间。对此，数字水泥网总裁陈柏林认为，全国水泥价格整体已经处于高位水平，再上涨的可能性不大。

孔祥忠表示，从行业整体运行状况来看，虽然今年1月份至8月份水泥产量增速达6.8%，但四季度增速会下降。“全年预计水泥产量22.7亿吨，增速在4%左右。”

目前，水泥行业整体运行态势稳中有升，对于下一步行业如何维持效益增长，孔祥忠认为水泥企业科技创新将使竞争力明显提升。

“在信息化时代，企业科技创新能力提升更加依赖于行业外的技术融合。科技创新的政策环境、市场环境往往比创新能力更重要。”孔祥忠表示，中国水泥产能和消费量处于世界第一，中国水泥的创新能力日益增强。“目前，建立企业研发创新中心已成为水泥企业创新能力的标志。随着水泥窑协同处置技术、氮氧化物减排、智能化水泥制造等一大批科技成果研发成功并得到推广应用，企业科技创新带来了效率提升和生产及经营成本降低，企业的市场竞争力就会增强。”

孔祥忠认为，在产能严重过剩的情况下，产品低价倾销会蚕食科技创新产生的效益。“因此，只有通过强化行业自律的创新机制，才能保住科技创新的市场效益，保障企业利润稳定增长。”

(责编：杨曦、庄红韬)