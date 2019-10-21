“2019中国·北京国际版权授权大会”在北京召开

人民网北京10月21日电 （记者罗知之）昨天，“2019中国·北京国际版权授权大会”在北京开幕。本次大会由中国国家版权局支持，国家版权交易中心联盟主办、北京国际版权交易中心承办，以“守正、创新、合作、共赢”为主题，旨在促进版权授权行业持续发展，更好地将版权进行成果转化，为全行业搭建一个国际化、市场化的高端平台。
中宣部版权管理局局长于慈珂在大会开幕式上表示，近年来，国家版权局不断加强版权创作、保护和运用，大力优化版权社会服务，完善版权授权交易体系，推动版权产业快速发展。
“今年是新中国成立70周年，版权工作也进入了新阶段、新时代，我们要应对新情况、新要求，展现新面貌、新作为。”他在致辞中对版权展会授权工作提出3点希望，一是要坚持正确导向。开展版权展会授权是为了促进版权创作、保护和运用。二是要坚持创新发展。在借鉴国际有益经验的基础上，需要在机制、措施等方面积极创新、大胆探索。三是要坚持以人为本。始终将版权专业人才作为核心竞争力，激发版权工作的整体力量。
对于此次大会的意义，国家版权交易中心联盟秘书长李蘅指出，在全球格局重构的大环境下，文化出海既是商业考量，也是社会责任。为帮助中国的优秀IP出海，国家版权交易中心联盟成立以来，力求真正在版权交流和交易上联合起来发挥作用，能够达到打造国际IP授权产业平台，构建中国版权授权体系，实现线上线下的永不落幕的版权交易。
她希望，业界以本届授权大会为契机，全力打造全国版权授权体系，搭建国际IP授权的第一平台，助力国际与跨行业间的合作，真正实现中国文化走出去的目标。
据了解，本届大会吸引境内外逾300家单位和机构参加。大会分为文博艺术、影视、动漫游戏、互联网内容以及俄罗斯“冬宫”授权论坛五大板块。在为期3天的会议期间，将举办主题论坛、场景体验式展示、项目推介、项目签约等多项内容，积极推动版权授权成果转化。
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