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发改委：六措施加大对中小微企业信用贷款支持力度

2019年10月21日11:46  来源：人民网
 

人民网北京10月21日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开10月份新闻发布会，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人袁达表示，今年以来，各地区各部门在金融支持中小微企业发展方面做了大量工作，出台了很多“真金白银”的政策，中小企业融资难融资贵问题有所缓解。

“但也要清醒看到，当前中小微企业融资仍面临较多困难和挑战。比如，银企信息不对称造成银行尽调成本高、风险大，银行积极性不高；银行放贷过于依赖抵押物质押物，中小微企业缺少有效的抵押物质押物，且难以承受较高的担保费用，贷款可获得性较低。” 袁达说。

袁达介绍，近期，国家发展改革委、银保监会联合印发《关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知》，深入开展“信易贷”工作，重点就是通过加强信用信息归集共享，破解银企信息不对称问题，督促和引导金融机构加大对中小微企业信用贷款的支持力度，缓解中小微企业融资难融资贵问题，提高金融服务实体经济质效。主要有以下六方面措施：

一是加强信用信息归集共享。依托全国信用信息共享平台，整合税务、市场监管、海关、司法以及水、电、气费，社保、住房公积金缴纳等领域的信用信息，自上而下打通部门间的信息孤岛，降低银行信息收集成本。鼓励有条件的地方建设地区性中小企业信用服务平台，缓解银企信息不对称问题。

二是建立健全评价体系。依托全国信用信息共享平台，构建符合中小微企业特点的公共信用综合评价体系，将评价结果定期推送给金融机构，提高金融机构风险识别能力。

三是创新贷款产品服务。鼓励金融机构以提升风险管理能力为立足点，逐步提高中小微企业贷款中信用贷款的比重；对信用良好、正常经营的中小微企业创新续贷方式，切实降低企业贷款周转成本。

四是创新违约风险处置机制。鼓励金融机构建立线上可强制执行公证机制，加快债务纠纷解决速度。依托全国信用信息共享平台对失信债务人开展联合惩戒，严厉打击恶意逃废债务行为，维护金融机构合法权益。

五是加大地方支持力度。支持有条件的地方设立“信易贷”专项风险缓释基金或风险补偿金，鼓励根据本地实际出台更加多元化的风险缓释措施。

六是强化考核激励。建立“信易贷”统计报表报送机制、“信易贷”工作专项评价机制，从金融机构和地方政府两个维度开展评价，金融机构评价结果纳入小微企业金融服务监管考核评价指标体系，地方政府评价结果纳入城市信用状况监测，有序推进“信易贷”工作落地见效。

(责编：罗知之、乔雪峰)
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