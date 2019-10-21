助力大企业数字化转型 金蝶云·苍穹V2.0发布

10月20日，金蝶云全球用户大会——金蝶云·苍穹大企业数字化转型平行论坛于北京雁西湖国际会展中心隆重举行，本次论坛以“大企业数字化转型”为主题，就如何实现企业数字化转型、产业平台化，突破传统管理束缚，转型产业互联网，赋能大企业成长新动能等话题进行探讨和交流。同时，金蝶云·苍穹V2.0也在本次论坛重磅发布。

金蝶中国总裁沈崇锋在本次论坛讲到，产业互联网时代，是一个充满挑战的新时代，也是一个充满机遇的新时代。企业数字化已从ERP时代进入EBC时代。

中国信息通信研究院副院长余晓晖提到，产业互联网是企业转型升级的基本方法论，数字化转型如何实现，是中国的实践也是全球的实践，只有在产业互联网时代，能够感知变革、有意愿变革和敢于变革的企业，才能获得主导地位。

金蝶中国助理总裁李帆分享了新一代大企业数字化共生平台——金蝶云·苍穹的相关内容， 金蝶云·苍穹采用三层应用架构设计：敏捷前台、共享中台和云计算后台。业务中台将后台资源进行抽象解耦整合，转化为前台场景化应用可复用、易共享的核心能力；数据中台利用数据湖归集企业所有结构化和非结构化数据，对数据进行建模与治理，为业务提供基于数据的分析、洞察、诊断；技术中台统一企业技术栈，通过先进的技术对业务和数据进行整合，助力前台和业务中台、数据中台的快速建设。业务、数据、技术三大中台快速响应前台，持续、系统地为前台赋能，驱动业务运营，成为企业业务能力的“发动机”。

本次论坛金蝶云?苍穹V2.0的产品发布，金蝶中国高级副总裁赵燕锡、金蝶中国助理总裁李帆先生、德龙集团首席信息官郭玉宾先生 、中国北方工业有限公司人力资源部高级技术主管岳旭平先生、金蝶中国市场与解决方案中心副总经理胡绵光等嘉宾共同见证了本次发布。（牛广文）

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