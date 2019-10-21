云之家携万科、温氏、广东火电发布共创成果

10月20日，“直达·共生”【金蝶云全球用户大会】于北京雁栖湖隆重举行。中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任、北京大学国家发展研究院教授陈春花、金蝶集团创始人徐少春、温室集团董事长温志芬、分众传媒创始人江南春等专家学者以及众多标杆企业领袖受邀出席会议，与金蝶用户共3000余人齐聚雁栖湖畔，共话数字经济时代的企业成长之道。
与金蝶生态保持共振，云之家智能协同办公平行论坛同步举行。以“大企业移动工作平台共创成果发布”为主题，云之家携手万科、温氏、中国能建广东火电共同发布最新共创成果，真诚分享行业标杆成功实践，为广大企业提供智能数字化协同转型可行性思路。
会上，作为云之家老客户代表，万科科技公司核心合伙人何建春首先就移动工作平台创新成果发表了讲话。据悉，万科自从2014年携手云之家以来，打造微V协同平台，整合多个信息系统，统一移动应用入口，提升了协同效率激活了文化。
如何用一部手机养20000只鸡？温氏股份信息中心副总经理周军波用生态圈案例给出了生动答案。温氏生态圈是温氏数字化转型整体战略中连接生态伙伴的重要一步。用互联网+技术将生态圈各主体维系起来，实现最大的效率协同。
与云之家携手以来，温氏首先实现了养户连接：服务上下游渠道高效协同，支持与养户即时沟通、业务协同、服务信息共享，提升服务效率、生产效率；其次，实现了供应商连接：构建社交化业务协同能力，实现企业员工、供应商客服的高效协同；关于未来，温氏还规划基于生态圈实现经销商的连接，构建养殖业联盟，打造互利共赢的生态体系。
“业务遍布全球，基于云之家实时掌控”中国能建集团广东火电科技信息部副部长陈代宁现场讲述了这一创新成果。广东火电引入金蝶云之家移动办公平台，集合审批、沟通、生态圈等功能，作为高度融合的移动门户，可连接ERP及其内部各个应用。
云之家首席技术官宋凯介绍，2019新机遇、新征程、新目标，云之家制定大中企业客户成功铁三角模式，由头部客户成功经理牵头，加产品团队和生态伙伴一起解决客户数字化转型的问题，这个铁三角团队是一个精湛的作战团队，对应三个核心角色，包括客户成功经理、项目经理、专业运维，以提升客户的客户满意度为目标，来帮助客户成功。（牛广文）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】