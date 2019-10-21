云之家携万科、温氏、广东火电发布共创成果

10月20日，“直达·共生”【金蝶云全球用户大会】于北京雁栖湖隆重举行。中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任、北京大学国家发展研究院教授陈春花、金蝶集团创始人徐少春、温室集团董事长温志芬、分众传媒创始人江南春等专家学者以及众多标杆企业领袖受邀出席会议，与金蝶用户共3000余人齐聚雁栖湖畔，共话数字经济时代的企业成长之道。

与金蝶生态保持共振，云之家智能协同办公平行论坛同步举行。以“大企业移动工作平台共创成果发布”为主题，云之家携手万科、温氏、中国能建广东火电共同发布最新共创成果，真诚分享行业标杆成功实践，为广大企业提供智能数字化协同转型可行性思路。

会上，作为云之家老客户代表，万科科技公司核心合伙人何建春首先就移动工作平台创新成果发表了讲话。据悉，万科自从2014年携手云之家以来，打造微V协同平台，整合多个信息系统，统一移动应用入口，提升了协同效率激活了文化。

如何用一部手机养20000只鸡？温氏股份信息中心副总经理周军波用生态圈案例给出了生动答案。温氏生态圈是温氏数字化转型整体战略中连接生态伙伴的重要一步。用互联网+技术将生态圈各主体维系起来，实现最大的效率协同。

与云之家携手以来，温氏首先实现了养户连接：服务上下游渠道高效协同，支持与养户即时沟通、业务协同、服务信息共享，提升服务效率、生产效率；其次，实现了供应商连接：构建社交化业务协同能力，实现企业员工、供应商客服的高效协同；关于未来，温氏还规划基于生态圈实现经销商的连接，构建养殖业联盟，打造互利共赢的生态体系。

“业务遍布全球，基于云之家实时掌控”中国能建集团广东火电科技信息部副部长陈代宁现场讲述了这一创新成果。广东火电引入金蝶云之家移动办公平台，集合审批、沟通、生态圈等功能，作为高度融合的移动门户，可连接ERP及其内部各个应用。

云之家首席技术官宋凯介绍，2019新机遇、新征程、新目标，云之家制定大中企业客户成功铁三角模式，由头部客户成功经理牵头，加产品团队和生态伙伴一起解决客户数字化转型的问题，这个铁三角团队是一个精湛的作战团队，对应三个核心角色，包括客户成功经理、项目经理、专业运维，以提升客户的客户满意度为目标，来帮助客户成功。（牛广文）

(责编：赵爽、庄红韬)