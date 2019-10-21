原标题：2019产业互联网白皮书发布 与会者探讨数字化转型

金蝶云全球用户大会10月19日至20日在北京举行。会上发布了基于行业实践视角的《2019产业互联网白皮书》。 主办方供图 摄

中新网北京10月20日电 (记者 张素)“中国企业的生态系统也将发生剧烈的扰动和历史性的跃迁。”中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任20日在北京说，“只有那些敢于直面挑战，应时而变，把握时代脉搏的企业家，才可能战胜暴风骤雨，走进新的蓝海”。

以“直达·共生”为主题的金蝶云全球用户大会19日至20日在北京举行。现代农业如何连接百万农户？复杂精细的制造业如何实现产业协同？针对数字经济时代企业成长，与会者进行探讨。

“各类企业尤其是中小企业对数字化成长的渴望与需求，将成为产业数字化的重大拥护者与参与者。”朱宏任说，加快推进管理信息化、网络化和智能化，推动企业组织变革和流程再造，打造信息系统集成、数据共享、协同高效的经营管理平台，实现管理的精准化和高效化，将为企业塑造新优势、培育新的增长点。

金蝶集团董事会主席兼CEO徐少春认为，数字经济时代，企业管理已从ERP(企业资源计划)时代进入EBC(企业业务能力)时代。“EBC将成为企业的一种战略资源，成为一种全新的业务能力”他说。

徐少春援引国际数据公司(IDC)数据介绍，金蝶云服务在2018年中国财务云市场的占有率达到34%。“由服务体系的变革开始，倒逼研发体系的变革、公司组织和公司文化的变革。”他说，领导企业数字化转型成功的答案就是“直达客户、与之共生”，比如过去一年间开设“个人号”，使他能够与企业客户紧紧相连。

北京大学国家发展研究院BiMBA院长陈春花指出，数字化时代，任何产业链条上的任何环节都会因为数字化的渗透，诞生无限可能的新产业组合。她同时强调，企业在数字化时代面临的冲击是变化速度带来的，因此要关注“时间”概念的转变，“这种变化挑战着所有思维模式，也挑战着组织模式和企业运行模式”。

当日大会还发布了基于行业实践视角的《2019产业互联网白皮书》。该白皮书着眼于消费互联网迈向产业互联网的关键转折点，从战略、战术、布局、路径四个维度搭建产业互联网转型框架，结合综合集团、制造业、零售分销等典型行业的成功实践经验，用案例剖析了产业互联网在具体企业上的实践应用。

白皮书指出，中国传统企业进行互联网转型有基本的路线图，即“一个中心的转移”，从以企业为中心转型到以用户为中心。撰写者表示，目前正在征求各方意见，计划在11月底向社会发布该白皮书。

当日会上，来自华为、温氏、光峰科技、分众传媒等企业的代表也就数字经济时代的企业成长，分享自身创新实践。

(责编：赵爽、庄红韬)