发改委：中欧班列空箱状况明显改善 综合重箱率达92%

中新网10月21日电 国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人袁达21日指出，中欧班列开行5年多来，开行质量显著提升，空箱状况明显改善，综合重箱率达92%。
资料图：中国铁路上海局合肥货运中心整装待发的中欧班列。中新社发 吕晋 摄
发改委21日召开10月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。
在回答记者关于“中欧班列返程空箱”的提问时，袁达指出，中欧班列开行5年多来，发改委不断加强统筹协调、强化顶层设计、谋划务实举措，积极推动中欧班列健康有序发展。在各方共同努力下，中欧班列已从初期培育走向成熟壮大、从纷争无序走向竞争合作，成为沿线国家深化务实合作的重要载体。发展成效突出体现在以下三个方面。
一是开行规模持续扩大。共建“一带一路”倡议提出以来，中欧班列迅猛发展，开行规模年均增长达133%，累计开行1.82万列，运送货物近157万标箱，联通亚欧大陆110多个城市，物流配送网络覆盖欧洲全境。其中，2018年，中欧班列开行6363列，提前实现2020年规划目标。
二是开行质量显著提升。空箱状况明显改善，综合重箱率达92%。其中，去程班列基本都是重箱，回程班列从无到有，去年达到“去三回二”，今年实现了“去一回一”，重箱率也超过了80%。运营安全环境显著好转，去年成功打掉多个盗窃团伙，班列平均查验率和通关时间下降了50%。
三是业务范围不断拓展。运输货物品类从原来的手机、电脑等IT产品，扩大到了服装、机电、粮食、酒类、木材等，整车进出口成为新的增长点。中欧班列运邮实现常态化。“门到门”运输、“班列超市”以及特种运输等新型服务业态不断涌现，行业创新力显著增强。
袁达介绍，5年多来，中欧班列促进了沿线国家的互联互通和经济发展，为当地人民带来了实实在在的“获得感”，成为各国了解和参与共建“一带一路”最直接的路径和最认同的明星品牌，被誉为“一带一路”“钢铁驼队”。
袁达指出，下一步，发改委将会同各有关方面，按照推进“一带一路”建设总体部署，推动中欧班列提质增效工作向纵深发展，着力打造“方便快捷、安全高效、绿色环保”的国际运输通道。
一是构建高质量发展的长效机制，建立健全中欧班列高质量发展指标体系，进一步完善国际合作机制，加强政策沟通协调，强化安全、环保合作，不断提高通关便利化水平。
二是强化基础设施建设和运输调控，扩大瓶颈环节的运输保障能力，推动通道能力与中欧班列快速增长趋势相适应，保障运输顺畅，进一步提高运输效率。
三是提升数字化信息化水平，推动运、贸、产结合，加强信息合作，创新服务模式，不断扩大服务市场，切实维护好发展好中欧班列这个“一带一路”建设的标志性品牌。
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