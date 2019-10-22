“你好！欢迎参观高新兴智慧党建活动中心。”走进广东省广州市黄埔区的高新兴科技集团，最先迎接记者的是一款机器人。

这只是黄埔区推动非公企业党建的一个缩影。广州市委常委、黄埔区委书记、广州开发区党工委书记周亚伟介绍，近年来，黄埔区十分重视非公经济组织党建工作，多次强调要持续抓好两新组织（新经济组织和新社会组织）的“两个覆盖”，厚植非公党建“沃土”，培育民企创新热情。

改革开放以来，广州黄埔区共有注册经营主体5万多家，非公经济占全区经济主体的95%以上。

黄埔区委常委、组织部长符华胜表示，黄埔区对党建工作坚持抓全面、全面抓，全面排查“隐身党员”“口袋党员”，努力做到“纵向到底、横向到边，不留死角、不留空白”。仅2018年，黄埔区就新建两新党组织94个，新增两新组织党员1282名，非公经济组织党组织覆盖率达93%，社会组织实现党组织100%全覆盖。

黄埔区突出重点，成立了21家规模以上企业党委，并且狠抓规范化、常态化、特色化建设，帮它们迅速成为全区两新组织党建工作的“头雁”。在全区15个街镇党工委（党委）中，黄埔区分别成立“孵化器”党支部、园区党委、商务楼宇党组织，破解党组织和党建工作难以覆盖“小微企业”的难题。

黄埔区坚持“培训、选优、配强”的原则，通过内部推优、公开招聘、组织委派等方式，把党性观念强、懂经营、会管理的党员，特别是管理层党员骨干，选拔到党组织书记岗位。与此同时，黄埔区抓好两新组织带头人队伍建设，全年共培训书记、党务工作者、党员3135人次，使两新组织党务工作者和党员队伍的素质得到整体提升。

对于非公企业而言，良好的党建，必然为企业注入强大的正能量。简而言之，就是“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”。

广州明珞公司是国内汽车装备领域的佼佼者，为众多海内外知名汽车厂商提供生产线解决方案。广州明珞公司注重发挥党员的先锋模范作用，以党建促进发展、服务发展。明珞公司董事长、老党员姚维兵感慨地说：“今年是我们创业的第十个年头，公司发展壮大了，党组织的引领、党员的先锋模范作用功不可没。”

黄埔区开展“人才互融互通”行动，有助于把工作骨干发展成党员、把党员培养成骨干，实现党员与人才共成长。捷普电子（广州）有限公司党总支大力开展“双培养一推荐”工作，近三年共发展党员54名，培养党员骨干65名，先后推荐10名党员骨干进入公司管理层。

黄埔区推进“和谐企业共建”行动，通过开展技能培训、政策咨询、就业援助等服务，建设“党建墙、爱心墙”等，让企业员工时刻感受到党组织的温暖。

“企业发展到哪里，党建工作就开展到哪里。”高新兴集团党委书记黄国兴告诉记者，“智慧党建”这张金色名片，让不少员工找到了方向、形成了合力。

“‘零时差’党建”，是老牌高科技企业金发科技股份有限公司一张响当当的名片。近年来，公司积极响应“一带一路”倡议，在北美、南亚、欧洲均建立了海外研发生产基地，同时派驻了一批优秀员工，其中20%是党员。公司党委借助互联网手段，落实好各项党建工作与服务内容，力争做到中央精神“零时差”传达。借助公司创建的四大国家级创新平台，优秀党员罗忠富带领他的团队，成功研制出一种可以替代金属的高分子材料，由此带来一项具有显著节能环保效应的创新成果——汽车用高性能环保聚丙烯材料开发及应用，彻底打破了该领域的国外技术垄断，先后获得国家科技进步二等奖、广东省科技进步一等奖。

走进黑格科技的办公大楼，迎面走来一群身穿白大褂的技术人员，胸前佩戴的党徽分外显眼。这家初创企业的发起人，是7名“90后”归国留学生。他们在掌握了先进的3D打印技术后，毅然回到了黄埔区这块创业创新的热土。而今的黑格科技，共获得投资（融资）5亿元、租赁（融资）1.5亿元，一跃成为广东省辐射全国的高新3D打印研发生产基地之一。

《 人民日报 》（ 2019年10月22日 11 版）

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