中国以知识产权保护助力打造国际一流营商环境

记者21日从第十六届上海知识产权国际论坛上获悉，我国以知识产权保护助力打造国际一流营商环境，取得一系列新的成效，得到国内外高度认可。

“中国正在以更加开放的姿态拥抱世界、走向未来。加强知识产权保护，是塑造良好营商环境的重要方面，是推动高水平对外开放的重大举措。”国家知识产权局局长申长雨说。

申长雨介绍，国家知识产权局主动把知识产权工作放到营造国际一流营商环境和促进高水平对外开放的大局中去思考、去定位、去谋划，在更好保护外资企业合法权益、提高知识产权审查质量和审查效率、完善惩罚性赔偿制度等方面取得一系列新的成效。

世界知识产权组织总干事高锐说，近年来，中国在知识产权保护方面取得了非凡的成绩，在知识产权审查方面做出了卓越的工作。

截至目前，我国发明专利审查周期保持在22.5个月左右，高价值专利审查周期压减至20.1个月，商标注册平均审查周期稳定在5个月以内，审查效率处于国际第一梯队，同时审查质量也在稳步提升。

中国保护知识产权的努力和成效得到了国内外的高度认可。2018年，我国知识产权保护社会满意度进一步提升到76.88分，再创历史新高。世界知识产权组织发布的《2019年全球创新指数》报告显示，中国排名提升至第14位，比2018年又上升三位，位居中等收入经济体首位。世界银行发布的《2019年营商环境报告》显示，中国排名大幅跃升至第46位。

第十六届上海知识产权国际论坛以“加强知识产权保护国际合作、打造国际一流营商环境”为主题，由中国国家知识产权局、世界知识产权组织和上海市人民政府共同主办。（新华社上海10月21日电 记者张泉）

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