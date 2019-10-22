原标题：18省份近8000亿养老金到账投资运营

我国居民社保待遇持续提升。截至9月底，全国基本养老、失业、工伤三项社会保险基金总支出3.91万亿元，同比增长13.1%。10个省份提高了城乡居民基础养老金水平。18个省（区、市）签署的9660亿元养老保险基金委托投资合同中，7992亿元资金已经到账并开始投资。与此同时，社保降费取得显著成效。截至9月底，企业养老保险、失业保险、工伤保险减费总额2725亿元，预计全年降费超过3800亿元。

10月21日，人社部在三季度例行新闻发布会上发布的社保数据显示，截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.56亿人、2.03亿人、2.5亿人，较去年底分别增加1323万人、642万人、1136万人。三项社会保险基金总收入4.17万亿元，同比增长6.3%，总支出3.91万亿元，同比增长13.1%。9月底三项社会保险基金累计结余6.72万亿元。

此外，全国22个省份及新疆生产建设兵团出台了城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金标准正常调整机制政策文件，10个省份提高了基础养老金水平。在提高养老待遇水平的同时，养老金委托投资也在稳步推进。截至9月底，已有18个省（区、市）政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同，合同总金额9660亿元，其中7992亿元资金已经到账并开始投资。

社保降费减负效果进一步增强。养老保险司司长聂明隽表示，所有养老保险单位费率高于16%的省份都已经降到16%，低于16%的少数几个省，今年不做调整，以后逐步过渡到位。所有省份调整完毕缴费基数上下限标准。从9月各地公布的缴费基数情况看，绝大部分省份缴费基数都有一定降幅，一般降幅在10%左右，高的能达到15.5%。所有省份都继续阶段性降低失业保险费率，绝大部分省份都阶段性降低了工伤保险费率。

聂明隽指出，降费实施效果可用三句话来概括：企业降成本、市场增活力、个人得实惠。截至9月底，企业养老保险、失业保险、工伤保险减费总额2725亿元，其中9月份一个月减费477亿元。“年初，预计全年降费在3100亿元左右，从现在的情况看，估计应该超过3800亿元。”

在个人得实惠上，一方面，很多企业将降费减少的缴费或是用于增加参保人员福利，或是用于增加员工培训，或是用于建立企业年金。这既保持了就业稳定，也增强了企业凝聚力。另一方面，个人缴费的门槛降低，企业和职工、个体工商户和灵活就业人员参保缴费的积极性普遍提高，形成了良性循环。

(责编：杨曦、庄红韬)